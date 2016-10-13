Москва, 13 октября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление в связи с применением рядом стран таких протекционистских мер для преодоления последствий глобального кризиса, как создание закрытых торговых партнерств, сообщает индийское информационное агентство IANS.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Гоа 15−16 октября, Путин заявил, что ситуация в мировой экономике и финансах остается сложной, еще не преодолены последствия мирового финансового кризиса.

«В этой связи вызывает сожаление, что некоторые страны пытаются решить накопившиеся проблемы посредством протекционистских мер, попыток создания таких закрытых и непрозрачных проектов, как Транстихоокеанское партнерство или Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство», — уточнил президент РФ.

Со своей стороны Россия и другие страны-члены БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) привержены формированию открытых экономических пространств, которые носят «недискриминационный характер» и опираются на принципы Всемирной торговой организации (ВТО).

В частности, выдвинута идея сопряжения строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса «Шёлкового пути». «Исходим из того, что партнёрство будет открытым для присоединения всех заинтересованных стран и выстраиваться на принципах транспарентности и взаимного уважения», — сказал Путин, пояснив, что на основе этого процесса могло бы сформироваться большое евразийское партнёрство.

Напомним, седьмой саммит БРИКС под председательством Индии пройдет в Гоа 15−16 октября 2016 года.