Москва, 13 октября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Введение платы за пересечение государственной границы России автомобилями и грузовыми поездами совершено неуместно в условиях экономической стагнации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «Я отрицательно отношусь к введению такой платы, поскольку она неуместна в условиях экономической стагнации», — заявил Емельянов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

«Это будет дополнительная нагрузка на бизнес, причём не только на перевозчиков, не только на логистические компании, но и на весь практически бизнес России, поскольку все эти платежи войдут в себестоимость всех товаров, которые производятся в России и вывозятся на экспорт и, наоборот, ввозятся на территорию Российской Федерации», — пояснил депутат.

Логика правительства и отдельных ведомств понятна — «в условиях стагнации и бюджетного дефицита они пытаются найти дополнительные средства для инвестиций», констатировал он.

Однако в сложившихся условиях нужно не увеличивать сборы с населения и бизнеса, уверен парламентарий, а «менять экономическую политику, стимулировать потребительский спрос через бюджетную политику, изменять денежно-кредитную политику Центробанка, валютную политику».

«Тогда у нас будет экономический рост, увеличатся доходы бюджета и такие способы пополнения бюджета (через введение новых сборов), в том числе для ремонта пограничных переходов, не надо будет использовать», — сказал в заключение Емельянов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минтрансе рассматривают возможность введения платы за пересечение государственной границы России автомобилями и грузовыми поездами для реконструкции пограничных пунктов пропуска.