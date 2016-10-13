Москва, 13 октября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Россия прекратила действие соглашения с Украиной о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов, — соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

«Участие российской стороны в соглашении нецелесообразно», — отмечает правительство РФ.

Договор подписан в 26 июля 1995 года, документ предусматривал, что нефтепродуктопроводы Самара — Западное направление и Грозный — Армавир — Трудовая, которые проходят по территории Украины, должны были эксплуатироваться дочерними предприятиями акционерной компании «Транснефтепродукт» (100% акций принадлежат ПАО «Транснефть»).

В феврале 2016 года «Транснефть» продала участки, проходящие по территории Украины, швейцарской компании International Trading Partners AG. Сделка была одобрена ФАС России 16 октября 2015 года и Антимонопольным комитетом Украины 22 декабря 2015 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нефтепродуктопровод стал предметом судебного спора «Транснефти» и Украины. В марте 2015 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию «дочки» «Транснефти» на решение Ровненского суда о национализации украинского участка трубопровода Самара — Западное направление.