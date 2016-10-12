Нью-Йорк, США, 13 октября, 2016, 02:35 — ИА Регнум. Организация объединенных наций официально объявила о назначении почетным послом персонажа комиксов «Чудо-женщину» (Wonder Woman), сообщает Associated Press 13 октября.

Героиня комикса «Чудо-женщина»

«Чудо-женщина» будет награждена данным титулом на церемонии в Нью-Йорке 21 октября, награду за нарисованную героиню примет президент медиакорпорации DC Entertainment Диана Нельсон.

ООН надеется, что признание «Чудо-женщины» почетным послом организации поможет мировому сообществу обратить внимание на проблему «прав и возможностей женщин и девочек» в мире.

Вообще, «женщины и девочки», а также немалое количество мировых держав, надеялись, что данную проблему поможет решить назначение женщины новым Генсеком ООН. В частности, такой позиции придерживалась «нетолерантная» Россия — об этом говорил постпред Виталий Чуркин, заявлявший, что «подошла очередь занять этот пост выходцу из Восточной Европы. Мы очень хотели бы увидеть в этой роли женщину…»

Тем не менее, «мужчины и мальчики» из США и Западной Европы смогли настоять на кандидатуре мужчины из Португалии.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе фаворитов предвыборной гонки на пост Генсека ООН были «рекордные» пять женщин: Ирина Бокова и Кристалина Георгиева из Болгарии, Наталья Герман из Молдовы, Хелен Кларк из Новой Зеландии и Сусана Малькорра из Аргентины.

Тем не менее, 6 октября Совет безопасности выбрал кандидатуру Антонио Гутерриша, бывшего премьер-министра Португалии и главы Комиссии ООН по беженцам. Новый Генеральный секретарь будет выбран 193 участниками Генеральной ассамблеи ООН сегодня, 13 октября.