Вашингтон, 13 октября, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что террористы из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «надеются и молятся» о том, чтобы победу на президентских выборах одержала его оппонент из Демократической партии Хиллари Клинтон, передаёт Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Узор

По мнению миллиардера, в случае избрания Хиллари Клинтон главой Белого дома террористическая группировка «сможет взять под свой контроль не только Ближний восток, но и Соединённые Штаты». «Поверьте, они надеются. Они надеются», — повторил Дональд Трамп.

Со своей стороны республиканец пообещал при избрании его на должность президента США стать «худшим кошмаром» для террористической группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп уже неоднократно возлагал на Хиллари Клинтон ответственность за возникновение «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечая, что террористам следовало бы наградить экс-госсекретаря США за то, что она способствовала созданию этой группировки.

Также политик называл действующего президента Бараку Обаму худшим главой государства в истории США, подчёркивая, что именно администрация Обамы дестабилизировала Ближний Восток и передала Ирак, Ливию и Сирию в руки террористов.