Москва, 12 октября, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» разрабатывает второе поколение внедорожника Lada 4×4, передаёт издание «Экономика сегодня». Модернизация «Нивы» стала важнейшим проектом «АвтоВАЗа», и, как рассказывает главный дизайнер компании Стив Маттин, новая Lada 4×4 будет включать в себя черты классической модели и сохранит все её ездовые преимущества. Официальной информации о том, когда новинка выйдет на рынок и чем будет оснащена, пока нет.

poliryi.ru/ Возможный облик новой Lada 4X4

В силу того, что с 1977 года в машине мало что изменилось, Lada 4×4 сейчас попросту не отвечает современным стандартам. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM экономист, главный редактор журнала «Движок» Илья Огородников. По его словам, недостатки этой модели регулярно пытались устранить, но их по современным меркам было столько, что проще и дешевле оказалось сделать машину заново, что в который раз и пытаются сделать.

По слову «модернизация» самого Стива Маттина, есть основание полагать, что новое поколение будет построено на основе текущего, так что, какая-то революция с этой моделью если и свершится, то только в плане дизайна и интерьера.

«Сегодня «Нива» — это специальная машина для специальных задач у соответствующих клиентов, которые осознают, что ничего дороже они купить не могут. Как ни крути, Lada 4×4 — это самый доступный настоящий внедорожник на рынке России, причём довольно востребованный», — отмечает Огородников.

Цена окажется решающей и для обновлённой модели, считает генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПБ» Михаил Чаплыгин. Также, по его мнению, большую роли сыграет и то, останется ли на рынке нынешняя версия Lada 4×4. «При всей функциональности «Нивы», этот автомобиль уступает другим из-за внешности, потому что сегодня даже китайцы способны предложить покупателю машину, приятную глазу, — отмечает Чаплыгин.— Более того, не вечно же ВАЗу выпускать машины в стиле СССР».

Однако пока нет ни ценовых параметров, ни технических характеристик нового поколения LADA 4×4, так что судить о положении модели на рынке слишком рано.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что стоимость модернизированной Lada 4×4 будет равна цене прежней версии. Сейчас трехдверная Lada 4×4 стоит от 465 тысяч рублей. Пятидверная версия предлагается покупателям за 509 тысяч рублей, а цена на Lada 4×4 Urban в трехдверной версии стартует от 511 тысяч рублей.