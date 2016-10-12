Москва, 12 октября, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Законопроект, дающий регионам право своим законом устанавливать дату применения кадастровой стоимости, внесло в Госдуму заксобрание Пензенской области, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Валентин Сидоров. На тёплой земле. 1962

«Законом субъекта РФ может быть однократно установлено, что в качестве даты, на которую действовала кадастровая стоимость объекта недвижимости, может применяться дата на 1 января 2015 года или 1 января 2016 года», — отмечается в тексте законопроекта.

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Сейчас установлено, что в отношении результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года применяется кадастровая стоимость объекта недвижимости, действующая на 1 января 2014 года или на 1 января года, в котором впервые начала действовать для целей налогообложения кадастровая стоимость.

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