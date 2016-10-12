Москва, 12 октября, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал правительство РФ предусмотреть расходы на повышение качества образования и квалификации отечественных работников.

Борис Иогансон. Рабфак идет (Вузовцы). 1928

«Ключевая задача правительства — сформулировать исчерпывающий перечень мероприятий на этот счет и предусмотреть необходимые расходы», — заявил он на форуме «Россия зовет!».

«Да, мы гордимся всегда уровнем и качеством нашего образования, и высокой квалификацией наших работников, но над этим еще очень много нужно работать, чтобы это отвечало мировым стандартам, и было где-то даже на шаг впереди в чем-то», — отметил глава государства.