Вильнюс, 12 октября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Бюджет Литвы в следующем, 2017 году, вновь будет дефицитным — расходы будут превышать доходы почти на 600 млн евро. Утвержденный сегодня, 12 октября, бюджет раскритиковали экономисты Института свободного рынка, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Основные долгосрочные финансовые вызовы государства — дефицит, долг и ухудшающаяся демографическая ситуация — по-прежнему актуальны. Увеличивающийся долг государства запрограммирует еще большую налоговую ношу в будущем.

karelia.ru Литовский бюджет

«Хотя в бюджет страны собирается все больше средств, власть не выполняет своего обещания устранить дефицит. Кроме того, дефицит бюджета планируется и в 2018—2019 годах. Наш бюджет — как решето, сколько ни льешь — все равно мало. Нужно похвалить налогоплательщиков — с каждым годом они приносят все больше средств в бюджет. Почему политики и бюрократы не могут выполнить свою работу и в один день, наконец, прекратить тратить денег больше, чем у них есть?», — отмечает президент Института свободного рынка Литвы Жилвинас Шиленас.

Каждый дефицит превращается в долг. Долг — в еще более высокие налоги в будущем. За 10 лет долг государства, приходящийся на каждого жителя, вырос в 5 раз и продолжает расти. Если в 2005 году на каждого жителя приходился долг в размере 1200 евро, в 2015 году — около 5800 евро, то в этом году долг, приходящийся на одного жителя, уже перейдет границу 6000 евро.

Институт свободного рынка Литвы предупреждает, что долговременные тенденции не пойдут на пользу налогоплательщиков. В стране сокращается число трудоспособных жителей, им приходится отдавать все больше денег в казну государства.

«Демографическая ситуация государства сигнализирует о том, что в будущем у нас будут серьезные финансовые вызовы — при сокращении числа трудоспособных жителей необходимость содержать стареющее общества станет для трудящихся тяжкой ношей. О более ответственном управлении общественными финансами стоит задуматься и из-за того, что с каждым годом сокращается поддержка ЕС. Мы больше не сможем надеяться на большую финансовую помощь других стран. Если мы не хотим стать государством с еще большими долгами и еще больше нагрузить налогами своих детей и внуков, мы не можем еще больше вязнуть в долгах», — говорит эксперт Института свободного рынка Литвы Довиле Суетайте.