Москва, 12 октября, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Сергей Собянин проинспектировал итоги благоустройства участка Садового кольца от улицы Арбат до улицы Долгоруковской, выполненного в рамках городской программы «Моя улица». Мэр отметил, что на большинстве улиц центра Москвы завершены основные работы, запланированные на текущий год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по благоустройству улиц в центре Москвы

«Главные работы 2016 года по благоустройству улиц Москвы завершены. В частности на Садовом кольце наведен порядок в прилегающих дворах, отремонтированы фасады, убраны электрические провода, уложены широкие качественные тротуары, организованы боковые проезды. На той территории, где уже проведена реконструкция, Садовое кольцо смотрится по-новому. Остался еще один очень важный этап благоустройства — посадка деревьев и кустарников. Уже этой осенью мы планируем высадить 602 дерева и примерно 17,9 тысячи кустарников. В следующем году завершим внешнюю сторону Бульварного кольца и оставшуюся часть Садового. Так что впереди еще немало работы», — сказал московский градоначальник.

Что касается первого этапа благоустройства Садового кольца, который проходил в рамках первого этапа программы «Моя улица». Его протяженность составляет 3,6 километра, а общая площадь — 25,8 гектара. Работы начались в июне и были завершены в середине сентября 2016 года.

Здесь создано качественное общественное пространство, где пешеходы смогут гулять, отдыхать, общаться, назначать встречи, а не только спешить по своим делам. Для чего на всей протяженности участка были расширены тротуары. На всех тротуарах уложена крупногабаритная гранитная плитка разного типа в зависимости от назначения тротуарной зоны (пешеходная, выезды, буферная). Общая площадь мощения составила 93,3 тысячи квадратных метров. Срок службы новой плитки из натурального камня составит несколько десятилетий. Это намного больше, чем у асфальтного покрытия, долговечность которого составляет не больше семи лет. Гранитный бордюрный камень также прослужит многие годы.

Сейчас ширина тротуаров на Садовом кольце составляет в среднем 12,5 метра. Их пропускная способность была увеличена более чем в три раза — с 3,5 тысячи до 12 тысяч человек в час. Пропускная способность проезжей части осталась прежней. Вдоль проезжей части Садового кольца была проведена замена обычных светильников на современные энергосберегающие (в общей сложности — 189 штук). На пешеходных зонах установлено 132 дополнительных современных фонаря с рассеянным светом, создающим уютную и безопасную обстановку для прогулок в вечернее время.

В рамках реализации городской программы «Чистое небо» воздушные линии электропередач, до последнего времени закрывавшие панораму улиц, перенесены в подземную коллекторную канализацию общей протяженностью 94 километра. При этом троллейбусную контактную сеть было решено сохранить. Приведены в порядок фасады 80 домов, выходящих на Садовое кольцо.

Также в ходе реконструкции данного участка особое внимание уделялось благоустройству наиболее востребованных москвичами территорий и видовых объектов, в том числе площади у станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метрополитена, территорий у домов № 14/16 на улице Садовой-Кудринской и дома № 15 на Новинском бульваре. На всех этих площадках создано комфортное пространство для отдыха и встреч, установлены цветники, уличная мебель, качественное освещение.

Кроме того, приведены в порядок 27 дворовых территорий, непосредственно примыкающих к Садовому кольцу. Во дворах заменили 53,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, 27,3 тысячи квадратных метров газонов, 7,7 тысячи погонных метров бортового камня, 1,3 тысячи квадратных метров резинового покрытия на детских игровых площадках. Также в ближайшее время будут установленны 114 малых архитектурных форм.

В рамках озеленения участка от улицы Арбат до улицы Долгоруковской будут высажены 602 дерева, в том числе березы, дубы, клены, рябины, яблони, багряники, вязы, ирги, а также 17,9 тысячи кустарников. Это позволит отделить пешеходную зону от проезжей части, надежно защитив ее от дорожной пыли и шума. Что в свою очередь повысит безопасность и комфорт пешеходов.

Добавим, что ранее в период с 2011-го по 2015 гг. в Москве уже были благоустроены 142 улицы и магистрали общей протяженностью порядка 193 километров. Весной текущего 2016 года приступили к реализации нового этапа программы «Моя улица». В общей сложности в план работ были включены семь транспортных развязок Московской кольцевой автодороги с вылетными магистралями, а также 61 улица города общей протяженностью 45,2 километра.

Целью благоустройства является не только сделать улицы столицы узнаваемыми, но, и безопасными для пешеходов и велосипедистов. Еще одной из ряда задач поставленных перед собой городскими властями является преодоление баланса между пешеходами и автомобилистами, упорядочить парковочное пространство, а также желание сделать город комфортным для встреч москвичей и гостей столицы, отмечают в руководстве города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московские власти не раз выказывали решимость довести до конца программу реконструкции «Моя улица», работы по этой программе были продолжены и в 2016 году. Согласно планам мэрии, в этом году должна была быть переоборудована основная часть тротуаров: организованы прогулочные зоны и высажены новые деревья и кустарники.

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