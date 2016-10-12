Ростов-на-Дону, 12 октября, 2016, 18:06 — ИА Регнум. На коррупции в международном аэропорту Ростова-на-Дону попались восемь сотрудников линейного отдела полиции МВД России. Как сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР, возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Как полагают следователи, преступление было совершено в апреле текущего года. Полицейские в служебном помещении транспортной полиции в здании воздушной гавани донской столицы получили взятку от гражданина Республики Таджикистан — за это мужчина не был привлечен к административной ответственности и улетел в Москву. На преступление правоохранители пошли повторно в июле при тех же обстоятельствах.

Как выяснилось, требовали от пассажиров ростовского аэропорта взятки за беспрепятственное пересечение воздушных ворот полицейские регулярно.

Свидетели по данному делу дают показания, следователи выясняют все детали совершенных преступлений.

Отметим, что случаи получения взяток правоохранителями Ростовской области встречаются нередко. Так, в октябре в суд было направлено уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области. Он обвиняется в получении взятки. Ему вменяется четыре эпизода.

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