Москва, 12 октября, 2016, 17:50 — ИА Регнум.

ru.torange.biz Лекарства и деньги

В «Единой России» призывают региональные власти взять на контроль расходование бюджетных средств, выделенных на закупку необходимых лекарств для людей в регионах, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Напомним, что 11 сентября 2016 года, Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Минздраву 3,8 млрд рублей из федерального бюджета на улучшение лекарственного обеспечения жителей регионов.

«Увеличение финансирования на закупку лекарств в регионах направлено на обеспечение доступности людей в регионах жизненно необходимыми препаратами. Данная мера, безусловно, поспособствует обеспечению лекарствами наиболее социально уязвимых слоев населения. Мы призываем регионы, в частности, региональные Минздравы, повысить контроль за эффективностью целевого расходования выделенных средств», — заявил депутат Госдумы VII созыва Дмитрий Морозов.

По словам Дмитрия Морозова, зачастую, в региональные перечни жизненно необходимых лекарств включаются «коммерческие» лекарства, не внесенные в перечень ЖНВЛП.

«Причина в том, что желающим подзаработать региональным чиновникам проще провести манипуляции с закупкой именно таких препаратов, поскольку они не попадают под государственное регулирование цен. В результате такие лекарства закупаются на бюджетные средства по завышенным ценам», — отметил Дмитрий Морозов.

Он отметил, что в одном регионе льготные категории граждан могут получить лекарство бесплатно, а в другом этот же препарат они вынуждены приобретать за свой счет.

«Мы должны прийти к стандартизации перечня закупаемых препаратов вне зависимости от субъекта РФ, чтобы в будущем не допустить ни в одном регионе проблем с доступностью гарантированных государством лекарств», — заявил парламентарий.