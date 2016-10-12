Кто на новенького? Начался конкурс на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону
Ростов-на-Дону, 12 октября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону стартовал конкурс на замещение должности сити-менеджера столицы Южного федерального округа. Кандидаты на руководящий пост могут предоставить пакет документов до 18 октября включительно, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.
Тем временем, на сайте донского правительства опубликовано распоряжение губернатора Василия Голубева о назначении половины членов конкурсной комиссии для проведения отбора. Так, заявки претендующих на замещение должности главы администрации города будут рассматривать, в том числе, заместитель главы региона Василий Рудой, министр здравоохранения области Татьяна Быковская, заместитель министра общего и профессионального образования Марина Мазаева, начальник управления экономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Елена Титова, а также министр промышленности и энергетики Михаил Тихонов.
Напомним, на прошедшем в августе заседании депутатов гордумы были утверждены пять членов конкурсной комиссии. Это бизнес-обмудсмен Дона Олег Дереза, депутат донского парламента Игорь Колесников, председатель горсовета общественной организации «Боевое братство» Петр Кулинченко, начальник отдела аппарата муниципального парламента Наталья Керносенко, предприниматель Владимир Яковлев. Всего в состав комиссии войдут 10 человек, пять из которых и назначил донской глава.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, имя нового главы администрации Ростова-на-Дону станет известно 27 октября. На эту дату назначено проведение конкурса. В течение двух лет эту должность занимает бывший вице-губернатор Дона Сергей Горбань. С ним был контракт заключен в ноябре 2014 года. После его назначения должность вице-губернатора региона была упразднена.
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