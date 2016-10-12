Ростов-на-Дону, 12 октября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону стартовал конкурс на замещение должности сити-менеджера столицы Южного федерального округа. Кандидаты на руководящий пост могут предоставить пакет документов до 18 октября включительно, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Здание городской думы в Ростове-на-Дону

Тем временем, на сайте донского правительства опубликовано распоряжение губернатора Василия Голубева о назначении половины членов конкурсной комиссии для проведения отбора. Так, заявки претендующих на замещение должности главы администрации города будут рассматривать, в том числе, заместитель главы региона Василий Рудой, министр здравоохранения области Татьяна Быковская, заместитель министра общего и профессионального образования Марина Мазаева, начальник управления экономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Елена Титова, а также министр промышленности и энергетики Михаил Тихонов.

Напомним, на прошедшем в августе заседании депутатов гордумы были утверждены пять членов конкурсной комиссии. Это бизнес-обмудсмен Дона Олег Дереза, депутат донского парламента Игорь Колесников, председатель горсовета общественной организации «Боевое братство» Петр Кулинченко, начальник отдела аппарата муниципального парламента Наталья Керносенко, предприниматель Владимир Яковлев. Всего в состав комиссии войдут 10 человек, пять из которых и назначил донской глава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, имя нового главы администрации Ростова-на-Дону станет известно 27 октября. На эту дату назначено проведение конкурса. В течение двух лет эту должность занимает бывший вице-губернатор Дона Сергей Горбань. С ним был контракт заключен в ноябре 2014 года. После его назначения должность вице-губернатора региона была упразднена.

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