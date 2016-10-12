Вильнюс, 12 октября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Министерство финансов обнародовало проект финансовых показателей совокупности бюджетов государства и самоуправлений на 2017 год, в котором, по утверждению ведомства, больше всего внимания уделяется сокращению социального неравенства и укреплению обороны. ИА REGNUM детально изучило проект бюджета, который сегодня, 12 октября, был представлен в правительстве Литвы.

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Показатели бюджета подготовлены на основе сценария развития хозяйства, опубликованного в начале сентября 2016 года. Он предусматривает, что в 2017 году ВВП вырастет на 2,7%, средняя месячная инфляция будет достигать 2,2%, средняя месячная зарплата (без вычета налогов) вырастет на 6,2%, а уровень безработицы сократится до 7,2%.

Предполагается, что доходы консолидированной совокупности государственного бюджета и бюджетов самоуправлений (вместе с инвестициями ЕС и другими средствами международной поддержки) в 2017 году составят 9,997 млрд евро или на 5,9% больше, чем планируется получить в этом году, а расходы будут достигать 10,580 млрд евро или на 5% больше, чем в 2016 году.

Прогнозируется, что доходы государственного бюджета вместе с инвестициями ЕС и другими средствами международной поддержки будут достигать 8,476 млрд евро или на 5,3% больше, чем планировалось получить в этом году, а расходы будут достигать 9,060 млрд евро или на 4,3% больше, чем в 2016 году.

Прогнозируется, что инвестиции ЕС и другая международная финансовая поддержка в 2017 году будут на уровне этого года и составят 2,101 млрд евро.

«Есть два очень важных приоритета, которых мы придерживаемся. Это наши международные обязательства перед НАТО — выделить на оборону около 2% ВВП, на что мы в нашем проекте дополнительно выделяем почти 150 млн евро. Другая очень большая часть расходов связана с социальной моделью — около 250 млн евро», — утверждает министр финансов Раса Будбяргите.

По ее словам, еще 144 млн евро будет стоить увеличение размера необлагаемого налогом минимума, в следующем году больше средств понадобится на выплаты лицам, застрахованным на средства государства — 41,4 млн евро, на Программу по обслуживанию и развитию дорог — 32,5 млн евро, на повышение зарплат педагогов — 24 млн евро, на повышение зарплат работников сферы культуры и искусства — 7,1 млн евро, на обновление и модернизацию многоквартирных домов — 14,6 млн евро, на привлечение инвестиций в Литву — 11,7 млн евро.

Предполагается, что из-за осуществляемых структурных реформ и увеличения размера необлагаемого налогом минимума для жителей, зарабатывающих меньше всего и воспитывающих детей, финансовый дефицит общественного сектора в 2017 году составит 0,8% ВВП. Из них 0,6% ВВП — цена социальной модели, которая вступит в силу 1 января 2017 года, и которую составляют правовые акты структурных реформ рынка труда и социальной сферы. На дефицит также повлияет увеличиваемый в 2017 году размер необлагаемого налогом минимума.

«Все эти меры значительно влияют на увеличение возможностей роста экономики и сокращение социального неравенства. При их осуществлении также учитываются рекомендации Еврокомиссии, касающиеся полной реорганизации пенсионной реформы и реформы рынка труда при создании лучших условий для трудоустройства», — прокомментировала Будбяргите.

Если не учитывать влияние упомянутых мер на бюджет 2017 года, финансы общественного сектора в 2017 году могли бы быть прибыльными.

Правительство Литвы в 2017 году планирует взять в долг около 3,2 млрд евро, в основном для того, чтобы отдать прежний долг. Планируется, что в 2017 году расходы по управлению долгом от имени государства составят почти 560 млн евро и будут примерно на 43 млн меньше, чем в 2016 году.

Предполагается, что в 2017 году соотношение доходов от налогов и выплат социального страхования с ВВП увеличится на 0,5% ВВП и будет достигать 30,5% ВВП. Прогнозируется, что от четырех основных налогов (НДС, подоходного налога, акцизов и прибыли), составляющих около 87% доходов бюджета государства и бюджетов самоуправлений (без инвестиций ЕС и средств другой международной финансовой поддержки), будет получено около 6,854 млрд евро или на 9,2% больше, чем планировалось получить в 2016 году.

Доходы от НДС в 2017 году составят 3,327 млрд евро или около 42,1% от всех доходов бюджета консолидированной совокупности. При прогнозировании доходов от ВВП были учтены сбор в 2016 году, динамика окончательного процентного соотношения расходов потребления и налоговой базы ВВП, действующие льготы. Благодаря более эффективному администрированию этого налога в 2017 году планируется дополнительно собрать 3,6% доходов.

От подоходного налога жителей в 2017 году планируется получить 1,556 млрд евро (на 5,4% больше, чем планировалось получить в 2016 году) или 19,7% от всех доходов бюджета консолидированной совокупности. Эти доходы прогнозируются с учетом доходов, которые планируется получить в 2016 году, динамики соотношения доходов от подоходного налога с фондом зарплат, прогнозируемого годового роста фонда зарплат и при оценке влияния увеличения размера необлагаемого налогом минимума на доходы.

В проекте бюджета на 2017 год доходы от акциза составляют 1,294 млрд евро (на 10,4% больше, чем планировалось получить в 2016 году) или около 16,4% от всех доходов бюджета консолидированной совокупности. Прогноз был составлен с учетом предполагаемых продаж отдельных групп облагаемых акцизом товаров в 2016 и 2017 годах и увеличения акцизов на табачные изделия и алкоголь с марта 2017 года.

От налога на прибыль в 2017 году планируется получить 677,8 млрд евро (на 16,9% больше, чем планировалось получить в 2016 году) или 8,6% от всех доходов бюджета консолидированной совокупности. При прогнозировании доходов от этого налога учитывалась динамика доходов от этого налога, рост ВВП, предполагаемые тенденции выплаты налога на авансовую прибыль предприятий.

Из-за налоговых льгот в 2017 году бюджет консолидированной совокупности не получит около 1,021 млрд евро: 533,1 млн евро от подоходного налога жителей, 192 млн от налога на прибыль, 178,2 млн от акцизов. Доходы от НДС из-за льгот, которые вступят силу, сократятся на 118 млн евро.

Больше всего ассигнований государственного бюджета (с инвестициями ЕС и другой международной финансовой поддержкой) планируется выделить сфере экономики (транспорт, энергетика и сельское хозяйство) — 2,312 млрд евро. Из них 1,405 млрд евро составляют средства инвестиций ЕС.

Ассигнования сфере образования составят 1,285 млрд евро (на 88,3 млн евро больше, чем в плане 2016 года), сфере соцзащиты — 1,226млрд евро (на 123,3 млн евро больше, чем в плане 2016 года). На оборону планируется выделить 793 млн евро (на 149,2 млн евро больше, чем в плане 2016 года), на общественный порядок и защиту общества — 710 млн евро (на 69 млн евро больше, чем в плане 2016 года), здравоохранение — 604,5 млн евро (на 24,2 млн евро больше, чем в плане 2016 года), отдых, культуру и религию — 274,8 (на 9 млн евро больше, чем в плане 2016 года), охрану окружающей среды — 164,2 млн евро (на 56,7 млн евро больше, чем в плане 2016 года), жилье и коммунальное хозяйство — 113,8 млн евро (на 29,3 млн евро больше, чем в плане 2016 года).

Расходы на общие государственные услуги будут на 49,3 млн евро меньше и составят 1,576 млрд евро. Из них более 1 млрд уйдет на расходы по управлению государственным долгом (558,5 млн евро), взносы в бюджет ЕС (404,9 млн евро), механизм стабильности Европы (65,4 млн евро) и Резервный фонд (стабилизации) (60,1 млн евро).

Правительство принялось рассматривать проект финансовых показателей консолидированной совокупности бюджетов государства и самоуправлений сегодня, 12 октября.