Астана, 12 октября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. На казахстанском нефтяном месторождении Кашаган, расположенном в северной части Каспийского моря, уже вовсю качают нефть. Об этом сегодня в кулуарах пленарного заседания Мажилиса (нижняя палата) парламента сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Roy Luck Добыча нефти

«На Кашагане все идет своим путем, все нормально. Добыча не только началась, добыча, сегодня утром я смотрел, с четырех скважин активно идет, с дебетом где-то 90 тысяч баррелей суточных, и Болашак (завод) работает. Доналадка его, конечно, продолжается, потому что там все виды оборудования сейчас постепенно загружаются. Но товарная нефть вышла с завода Болашак очищенная, уже поступает, вчера по состоянию на вечер поступила в резервы КазТрансОйла. Теперь она будет там накапливаться поэтапно, и через какое-то время оператор, акционеры будут объявлять о первых экспортных контрактах», — сообщил министр.

Следует отметить, что геологические запасы Кашагана официально оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров.

Напомним также, что в июне 2016 года в Министерстве энергетики пообещали, что до конца года на Кашагане будет добыто порядка 500 тысяч тонн нефти.

Месторождение Кашаган было открыто в 2000 году. Однако добыча началась только в сентябре 2013 года. Но была остановлена уже через две недели из-за утечки газа. Почти сразу после возобновления добычи в октябре 2013 года была обнаружена другая утечка. Анализ, который проводился в течение нескольких месяцев, выявил наличие многочисленных микротрещин в трубопроводе, появившихся в результате воздействия на металл попутного газа с высоким содержанием серы. В апреле 2014 года оператор проекта — консорциум North Caspian Operating Co (NCOC) — подтвердил необходимость полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая площадь которых составляла около 200 километров. В правительстве в свою очередь сообщили, что на замену труб уйдет не менее двух лет. Возобновление работы Кашаганского месторождения было намечено на 2016 год.

В феврале 2016 года национальная компания «КазМунайГаз» продала свою долю в Кашаганском проекте за 4,9 млн долларов (336,5 млн рублей). Как заявили тогда некоторые эксперты, причиной сделки стало разочарование инвесторов и долги компании.

Отметим, что Кашаган стал самым дорогим месторождением в мире: расходы на его освоение с первоначальных 10,3 млрд долларов (около 707,3 млрд рублей) к 2015 году выросли более чем в 10 раз.

В апреле 2016 года генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Брунич сообщил, что возобновление добычи на Кашагане начнется осенью.

В сентябре министр энергетики Канат Бозумбаев объявил, что официальный запуск Кашагана состоится в конце октября.

«Ничего не меняется, официальный запуск месторождения Кашаган планируется в конце октября, настоящий, официальный запуск — это 23 октября. По соглашению, коммерческой добычей считается 75 тыс. баррелей в сутки. Я так думаю, если счетно подходить, это конец октября — начало ноября, ноябрь», — сообщил Бозумбаев.

Между тем, в Азербайджане в официальные заявления казахстанских властей не верят. К примеру, на портале haqqin. az была опубликована статья под заголовком «История блефа стоимостью в 200 млрд долларов».

«Примерно месяц назад власти Казахстана публично пообещали в конце октября этого года, то есть уже через неделю, начать добычу на самом дорогом нефтяном проекте в мире — месторождении «Кашаган». Новость эта важна не только для Казахстана как владельца месторождения, но и для Азербайджана, через территорию которого транспортируется до 4 млн тонн казахстанской нефти в год. В связи с предстоящим нефтяным событием мирового уровня нашу страну, в первую очередь, интересует, какой дополнительный объем транзита нефти из Казахстана предполагается, и способны ли будут наши транспортные ресурсы пропустить его», — говорится в публикации.

Автор статьи отмечает, что о грандиозных залежах нефти на кашаганском месторождении никто не знает, а попытки уточнить цифры у казахстанских специалистов не увенчались успехом.

«Казалось бы, где как ни в АО «Казахский институт нефти и газа» знают всё и больше о любом отечественном месторождении, но там, узнав, что речь пойдет о «Кашагане», начинали как-то странно запинаться и уверять, что об этом знают в совсем другом отделе. Все «другие» подразделения главного нефтяного (!) института страны отвечали так же, и только в одном решились сказать: «О «Кашагане» вам никто ничего не скажет» ‑ и быстренько дали отбой. Не сдаваясь, мы набрали еще один номер, где выдали еще более интригующие сведения: «Это знает только один человек, но его сейчас нет — он обычно в полях, так что вряд ли вы его найдете», — утверждает автор статьи.

Далее в публикации напоминается о том, что доли в Кашаганском проекте «распродавались как горячие пирожки», однако азербайджанская госнефтекомпания SOCAR не приняла в нем участие, пожелав «удачи казахстанским коллегам».

«Руководители SOCAR выразили готовность сколько угодно прокачивать казахстанскую нефть через свои транспортно-энергетические коммуникации, в частности по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. И только… Минуло 16 лет, стоимость проекта достигла 136 млрд долларов (8,4 трлн руб.), себестоимость кашаганской нефти дошла до 100 долларов (6200 руб.). Но, видимо, это не предел: проектные расходы будут расти, а нефти, между тем, в казахстанском секторе моря нет, и неизвестно когда будет. Похоже, казахстанским чиновникам есть с чего быть такими молчаливыми. Подозрения, что «Кашаган» — это блеф, подобный газопроводу «Набукко», средству от СПИДа «Арменикум» или АО «МММ», все больше слышны из уст экспертов», — резюмирует автор.

Напомним, что казахстанский экономист, аналитик Сергей Смирнов, также заявлял о том, что Казахстану вообще не нужно было начинать разработку Кашагана. Приводя в пример негативный опыт Азербайджана.

«По-хорошему, туда вообще не надо было лезть. А сейчас вся эта история напоминает Азербайджан. Помните, в 1994 году там был заключен «Контракт века», когда 13 нефтяных компаний подписали соглашение о совместной разработке трех нефтяных месторождений — Азери, Чыраг, Гюнешли. Какой тогда был ажиотаж! А сегодня об этом «контракте века» никто и не вспоминает. Вот и с Кашаганом, похоже, происходит то же самое. Казахстан загоняет себя в угол: замены нефтяной игле как не было так и нет», — заявил эксперт в интервью ИА REGNUM.