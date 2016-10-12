В Казахстане добыча нефти на Кашагане достигла исторического максимума
Астана, 12 октября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. На казахстанском нефтяном месторождении Кашаган, расположенном в северной части Каспийского моря, уже вовсю качают нефть. Об этом сегодня в кулуарах пленарного заседания Мажилиса (нижняя палата) парламента сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
«На Кашагане все идет своим путем, все нормально. Добыча не только началась, добыча, сегодня утром я смотрел, с четырех скважин активно идет, с дебетом где-то 90 тысяч баррелей суточных, и Болашак (завод) работает. Доналадка его, конечно, продолжается, потому что там все виды оборудования сейчас постепенно загружаются. Но товарная нефть вышла с завода Болашак очищенная, уже поступает, вчера по состоянию на вечер поступила в резервы КазТрансОйла. Теперь она будет там накапливаться поэтапно, и через какое-то время оператор, акционеры будут объявлять о первых экспортных контрактах», — сообщил министр.
Следует отметить, что геологические запасы Кашагана официально оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров.
Напомним также, что в июне 2016 года в Министерстве энергетики пообещали, что до конца года на Кашагане будет добыто порядка 500 тысяч тонн нефти.
Месторождение Кашаган было открыто в 2000 году. Однако добыча началась только в сентябре 2013 года. Но была остановлена уже через две недели из-за утечки газа. Почти сразу после возобновления добычи в октябре 2013 года была обнаружена другая утечка. Анализ, который проводился в течение нескольких месяцев, выявил наличие многочисленных микротрещин в трубопроводе, появившихся в результате воздействия на металл попутного газа с высоким содержанием серы. В апреле 2014 года оператор проекта — консорциум North Caspian Operating Co (NCOC) — подтвердил необходимость полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая площадь которых составляла около 200 километров. В правительстве в свою очередь сообщили, что на замену труб уйдет не менее двух лет. Возобновление работы Кашаганского месторождения было намечено на 2016 год.
В феврале 2016 года национальная компания «КазМунайГаз» продала свою долю в Кашаганском проекте за 4,9 млн долларов (336,5 млн рублей). Как заявили тогда некоторые эксперты, причиной сделки стало разочарование инвесторов и долги компании.
Отметим, что Кашаган стал самым дорогим месторождением в мире: расходы на его освоение с первоначальных 10,3 млрд долларов (около 707,3 млрд рублей) к 2015 году выросли более чем в 10 раз.
В апреле 2016 года генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Брунич сообщил, что возобновление добычи на Кашагане начнется осенью.
В сентябре министр энергетики Канат Бозумбаев объявил, что официальный запуск Кашагана состоится в конце октября.
«Ничего не меняется, официальный запуск месторождения Кашаган планируется в конце октября, настоящий, официальный запуск — это 23 октября. По соглашению, коммерческой добычей считается 75 тыс. баррелей в сутки. Я так думаю, если счетно подходить, это конец октября — начало ноября, ноябрь», — сообщил Бозумбаев.
Между тем, в Азербайджане в официальные заявления казахстанских властей не верят. К примеру, на портале haqqin. az была опубликована статья под заголовком «История блефа стоимостью в 200 млрд долларов».
«Примерно месяц назад власти Казахстана публично пообещали в конце октября этого года, то есть уже через неделю, начать добычу на самом дорогом нефтяном проекте в мире — месторождении «Кашаган». Новость эта важна не только для Казахстана как владельца месторождения, но и для Азербайджана, через территорию которого транспортируется до 4 млн тонн казахстанской нефти в год. В связи с предстоящим нефтяным событием мирового уровня нашу страну, в первую очередь, интересует, какой дополнительный объем транзита нефти из Казахстана предполагается, и способны ли будут наши транспортные ресурсы пропустить его», — говорится в публикации.
Автор статьи отмечает, что о грандиозных залежах нефти на кашаганском месторождении никто не знает, а попытки уточнить цифры у казахстанских специалистов не увенчались успехом.
«Казалось бы, где как ни в АО «Казахский институт нефти и газа» знают всё и больше о любом отечественном месторождении, но там, узнав, что речь пойдет о «Кашагане», начинали как-то странно запинаться и уверять, что об этом знают в совсем другом отделе. Все «другие» подразделения главного нефтяного (!) института страны отвечали так же, и только в одном решились сказать: «О «Кашагане» вам никто ничего не скажет» ‑ и быстренько дали отбой. Не сдаваясь, мы набрали еще один номер, где выдали еще более интригующие сведения: «Это знает только один человек, но его сейчас нет — он обычно в полях, так что вряд ли вы его найдете», — утверждает автор статьи.
Далее в публикации напоминается о том, что доли в Кашаганском проекте «распродавались как горячие пирожки», однако азербайджанская госнефтекомпания SOCAR не приняла в нем участие, пожелав «удачи казахстанским коллегам».
«Руководители SOCAR выразили готовность сколько угодно прокачивать казахстанскую нефть через свои транспортно-энергетические коммуникации, в частности по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. И только… Минуло 16 лет, стоимость проекта достигла 136 млрд долларов (8,4 трлн руб.), себестоимость кашаганской нефти дошла до 100 долларов (6200 руб.). Но, видимо, это не предел: проектные расходы будут расти, а нефти, между тем, в казахстанском секторе моря нет, и неизвестно когда будет. Похоже, казахстанским чиновникам есть с чего быть такими молчаливыми. Подозрения, что «Кашаган» — это блеф, подобный газопроводу «Набукко», средству от СПИДа «Арменикум» или АО «МММ», все больше слышны из уст экспертов», — резюмирует автор.
Напомним, что казахстанский экономист, аналитик Сергей Смирнов, также заявлял о том, что Казахстану вообще не нужно было начинать разработку Кашагана. Приводя в пример негативный опыт Азербайджана.
«По-хорошему, туда вообще не надо было лезть. А сейчас вся эта история напоминает Азербайджан. Помните, в 1994 году там был заключен «Контракт века», когда 13 нефтяных компаний подписали соглашение о совместной разработке трех нефтяных месторождений — Азери, Чыраг, Гюнешли. Какой тогда был ажиотаж! А сегодня об этом «контракте века» никто и не вспоминает. Вот и с Кашаганом, похоже, происходит то же самое. Казахстан загоняет себя в угол: замены нефтяной игле как не было так и нет», — заявил эксперт в интервью ИА REGNUM.