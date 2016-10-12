Москва, 12 октября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В 2017 году власти Российской Федерации (РФ) потратят на реализацию приоритетных проектов до 150 млрд рублей. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Средства для реализации приоритетных проектов потребуются немалые, — заявил Медведев. — Уже в следующем году сумма измеряется в пределах до 150 млрд рублей».

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При этом глава правительства РФ добавил, что объем финансовых средств, которые пойдут на реализацию таких проектов, пересматриваться не будет.

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