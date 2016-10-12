Вильнюс, 12 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Литовские ученые признают, что самую большую угрозу для безопасности и социально-экономического развития страны представляет собой интенсивная эмиграция. На конференции, организованной в Университете Витаутаса Великого, ученые и представители бизнеса представили красноречивые числа, отражающие масштаб этой проблемы, и подчеркнули значение изменений рынка труда, образования, реинтеграции вернувшихся эмигрантов, культурной открытости, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 октября.

Карта Литвы

Демограф немецкого Института исследований Макса Планка, работник Центра демографических исследований Университета Витаутаса Великого доктор Домантас Ясюлёнис утверждал, что позитивных изменений в масштабе страны можно добиться, если брать пример с самых прогрессивных групп общества и постепенно применять эти позитивные перемены к другим группам. Одна из них — образованные женщины.

«За 2001−2012 годы сильно вырос уровень рождаемости среди образованных женщин — на 70%. Почти в два раза выросло и само число образованных женщин, поэтому эта группа все больше оказывает положительное влияние на уровень рождаемости. Почему он вырос именно среди этих женщин? Образование способствует более стабильной семье, меньшему числу разводов, более высоким доходам, равенству полов на работе и в семье, более хорошим условиям для сочетания работы и воспитания детей», — утверждал ученый.

По его словам, Литве стоит позаботиться и о вернувшихся эмигрантах, которые, в конце концов, вновь эмигрируют, потому что большинство вернувшихся литовцев вновь покидают родину. Это, по словам ученого, очень важно, поскольку первыми обычно возвращаются образованные и квалифицированные эмигранты, которые так нужны Литве.

«На основании данных международного анализа, в качестве хорошей практики в первую очередь стоит отметить распространение информации и работу с вернувшимися и живущими за границей. Должно быть ясно, кто несет ответственность за реинтеграцию эмигрантов, куда они могут обратиться за помощью. Необходимы специальные службы по делам вернувшихся эмигрантов, специализированные программы по трудоустройству и повышению квалификации. Также помощь детям вернувшихся эмигрантов — воспитание, высшее образование, целенаправленные миссии по поиску и возвращению живущих за границей специалистов», — сказал Ясюлёнис.

На вопросе образования остановился и выступавший на конференции ректор Университета Витаутаса Великого профессор Юозас Аугутис. По его словам, в будущем Литве понадобится еще больше людей с высшим образованием, чтобы она смогла удовлетворить потребности рынка труда.

«Мы можем легко посчитать, что до 2020 года в Литве нужно принять в высшие учебные заведения около 40 тыс. студентов, если мы хотим, чтобы число выпускников соответствовало потребностям в специалистах на рынке труда. Поэтому людей с высшим образованием точно не будет слишком много, наоборот — после 2020 года будет не хватать подготовленных специалистов, проблема будет заключаться не только в качестве, но и в численности», — считает ректор Университета Витаутаса Великого.

Президент Конфедерации бизнеса Литвы Валдас Суткус отметил значение сотрудничества системы образования и бизнеса: «Например, литовские IT-предприятия не понимают проблему безработицы среди молодежи. Они могли бы трудоустроить всех молодых людей, если бы они прошли обучение, которое длится, по крайнее мере, год. Работников не хватает и в других секторах, создающих высокий НДС. Система высшего образования должна меняться, приспосабливаться к потребностям бизнеса, тогда молодым людям с высшим образованием не нужно будет искать работу за границей».

По словам Суткуса, все-таки основная причина, по которой литовцы уезжают из страны — более высокая зарплата, чем в Литве, которую платят даже за неквалифицированную работу: «Если зарплата была бы 1000 евро, то литовцы не только не эмигрировали бы, они бы еще и возвращались. Для того, чтобы выросли зарплаты, необходимы изменения в регулировании трудовых отношений. Надеемся, что перемены принесет новый Трудовой кодекс, который вступит в силу со следующего года. Более гибкие трудовые отношения откроют дорогу иностранным инвестициям, развитию местного бизнеса, созданию новых рабочих мест — это на самом деле нужно литовцам, которые не находят себе места в своей стране».

Профессор Влада Станкунене, глава Центра демографических исследований Университета Витаутаса Великого, утверждала, что быстрее всего сокращается число жителей до 50 лет, а группа людей в возрасте 50−59 лет — самая многочисленная. Это указывает на то, что «исчезновение нации запрограммированно», потому что многочисленное поколение трудоспособных людей будет заменено немногочисленным поколением с низким уровнем рождаемости.

«Сейчас очень большое значение имеет миграция людей в возрасте 20−29 лет, поскольку эта часть общества станет самой продуктивной и принесет наибольшую пользу государству. Самые важные факторы, которые нужно исправить — экономические: обеспечение благополучия, возможности заработать и содержать семью. Сейчас Литва по брутто часовой зарплаты — в ЕС на третьем месте с конца», — утверждала ученый.

Если говорить о миграции, большое значение имеет культурная замкнутость Литвы. Научный работник Института этнических исследований доктор Каролис Жибас отметил, что общество страны в культурном смысле закрыто, работодатели настроены не принимать на работу иммигрантов с Ближнего Востока, в отличие от предприятий иностранного капитала, где в первую очередь смотрят не на происхождение, а на квалификацию.

«Нужно, чтобы Литва в международных миграционных процессах, по крайней мере, для части людей стала не остановкой на пути к Западной Европе, а новым домом. Для этого необходима политическая воля, изменение закона о гражданстве, абсолютно новый курс иммиграции и новые понятия, которые нужно приспособить к Литве», — сказал Жибас.

В меморандуме, подписанном на конференции, предлагается немедленно предпринять конкретные действия в масштабе всей страны, чтобы остановить самую интенсивную в ЕС депопуляцию, которая обусловлена интенсивной эмиграцией, низким уровнем рождаемости, неадекватно высоким уровнем смертности и вялой обратной миграцией.

В документе организаторы конференции также обращаются к президенту Литвы Дале Грибаускайте, членам Сейма, премьеру и министрам и представляют свои предложения. По утверждению авторов меморандума, необходимо подготовить программу демографического развития на 2017−2020 года и план мер для ее осуществлению, согласно которому перечисленные в меморандуме проблемы были бы решены до 1 декабря 2017 года.

К созданию и осуществлению программы и плана мер должны быть привлечены главы госучреждений, ответственных за определенные сферы демографии, ученые демографы, иностранные эксперты, представители Конфедерации бизнеса Литвы, другие социальные партнеры.

Также предлагается назначить Центр демографических исследований Университета Витаутаса Великого основным Центром компетенции демографии Литвы, который подготавливал бы специалистов в области демографии с университетским образованием, постоянно исследовал и анализировал бы демографическое положение Литвы, наблюдал бы за развитием мировых актуальных демографических процессов, обобщал бы новейшие международные научные данные, указывал бы на конкретные меры, с помощью которых были бы решены проблемы депопуляции Литвы.

Развитие демографических процессов в Литве уже на протяжении более 20 лет является отрицательным, а в последние годы в стране фиксируется чуть ли не самое интенсивное сокращение населения в ЕС. Это обусловлено интенсивной эмиграцией — каждый час из Литвы уезжают по 4−5 человек, в год — около 35 тыс. жителей. С 1990 года Литва потеряла почти 900 тыс. жителей, и сейчас в стране поживет всего 2,86 млн.

Сокращению населения способствовала не только эмиграция, но и низкий уровень рождаемости. Не гарантируется смена поколений — на 10 женщин приходится около 16 детей, а нужно, чтобы было хотя бы 21. В Литве также неадекватно высокий уровень смертности — показатели смертности среди мужчин самые плохие в ЕС; вялая обратная миграция — в 2014 году реэмигрировали 19,5 тыс., в 2015 году — 18,4 тыс. человек. Между тем, иммиграция сократилась: в 2014 году в страну прибыли 4,8 тыс., а в 2015 году — 3,7 тыс. иммигрантов.