Ростов-на-Дону, 12 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону состоялись прения сторон по делу о нападении на руководителя управления ГИБДД по Ростовской области Сергея Моргачева. В организации покушения обвиняется экс-заместитель главы дорожной полиции Александр Оцимик, который свою вину отрицает, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Как пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката подсудимого Сергея Турабелидзе, гособвинитель просит для бывшего подчиненного главы ведомства 12 лет строгого режима, а также штраф на 70 млн рублей за организацию покушения на Моргачева. Кроме того, подсудимый должен выплатить экс-начальнику 10 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что задержали Александра Оцимика в 2014 году по подозрению в организации покушения на начальника дорожной полиции Дона Сергея Моргачева. Основным мотивом преступления считается служебный конфликт между сослуживцами.

Напали на руководителя ведомства в конце марта 2014 года. Моргачева избили до полусмерти прямо у лифта на 16-м этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Ленина. Избивали его двое мужчин деревянными палками. В больницу руководитель управления ГИБДД по Ростовской области попал с открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами костей лицевой части черепа. Спустя полгода, после длительного лечения в Германии, полковник полиции вернулся на службу.

За прошедшие 2,5 года нападавшие — исполнитель Курбан Изудинов и соучастник Тимур Абдуллаев — получили реальные сроки. Изудинов приговорен к семи годам колонии строгого режима, Абдуллаев — 4,5 годам колонии строгого режима. По словам участников нападения, за свои деяния организатор им заплатил по 100 тыс. рублей.

Между тем, Сергей Моргачёв в 2015 году стал фигурантом уголовного дела. В Советский районный суд донской столицы передано дело о превышении начальником УГИБДД России по Ростовской области должностных полномочий. В основу материалов дела легло видеопризнание одного из инспекторов ГИБДД.

От исполнения обязанностей начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Моргачёв был отстранён.

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