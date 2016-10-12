Санкт-Петербург, 12 октября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров обратил внимание депутатов нового созыва городского парламента на необходимость быть при галстуке на заседаниях Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

Вячеслав Макаров выразил недовольство тем, что некоторые из парламентариев пришли на сегодняшнее заседание без галстуков.

«Я хочу обратить внимание отдельных наших коллег. У нас существует определенный дресс-код — все приходят в галстуках на заседание. Это только на спортивные соревнования вы без галстуков можете, даже в спортивных костюмах», — сказал спикер Заксобрания.

Он добавил, что пока выносит предупреждение, не называя фамилий. По данным СМИ, замечание было адресовано избранному по спискам КПРФ бизнесмену Александру Рассудову.

Также глава городского парламента сегодня официально проводил в Госдуму экс-депутатов Заксобрания Виталия Милонова и Евгения Марченко, вручив им почетные грамоты и золотые медали Законодательного собрания.

«Это самый известный в мире депутат. Более известного, чем Милонов, нет. Уверены, что вы станете ярким федеральным политиком. И уверены в том, что авторитет Законодательного собрания Петербурга всячески будете поддерживать на высокой планке. Удачи и успехов вам там. Нам, питерским, в Москве очень тяжело», — сказал Макаров слова напутствия Милонову, выразив надежду, что тот сохранит мужскую дружбу с оппозиционером, депутатом Заксобрания Максимом Резником.

В свою очередь, Виталий Милонов, выйдя к трибуне, посоветовал большинству «Единой России» в Заксобрании ответственно подходить к рассмотрению и принятию законов и отстаивать свои идеи с упорством, «как будто вас меньшинство».

Также избранного в Думу Евгения Марченко спикер Макаров назвал талантливым учеником и молодым депутатом, и выразил уверенность, что тот станет видным федеральным политиком.

Кроме того, сегодня в связи с прекращением полномочий делегированного в Совет Федерации Андрея Кутепова его депутатский мандат был передан Сергею Купченко, также баллотировавшемуся по спискам «Единой России».

«В офицерской аттестации Купченко было написано, что в сложной обстановке действует смело, решительно, и принимает правильное и единственно верное решение. Еще можно сказать, что в советское время редко кто мог закончить военный университет или академию с золотой медалью, а Купченко закончил. Желаю ему успехов в депутатской деятельности. Он выстрадал и заслужил это всей своей службой», — сказал Макаров.

Также сегодня экс-главу Красносельского района города Евгения Никольского, ставшего 18 сентября депутатом городского парламента, выбрали представителем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга созыва по связям с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.