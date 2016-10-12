Москва, 12 октября, 2016, 12:25 — ИА Регнум.



srbijadanas.net Юань

Китайский юань в среду, 12 октября, обновил шестилетний минимум в паре с долларом США. Согласно решению Народного банка Китая, курс его национальной валюты снижен на 160 базисных пунктов (около 0,2%) к доллару США, до значения в 6,7258. В ходе сегодняшних торгов пара доллар/юань поднималась к 6,7273, но позже откатилась ниже. Ослабление юаня идет третий день подряд, и, вполне вероятно, это не предел снижения, сообщила ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

По мнению эксперта, шестилетние минимумы вполне могут укладываться в программу формирования китайским Центробанком долгосрочного валютного курса: «Однако ранее ЦБ Поднебесной неоднократно подчеркивал, что оснований для устойчивой девальвации юаня нет. Практика показывает обратное, значит, структурным реформам китайской экономики сейчас необходима слабая национальная валюта».

В этом месяце юань вошел в список мировых резервных валют по решению МВФ, а это еще одна ступень на пути Китая к продвижению юаня в мировой финансовой системе была преодолена. Технически пара доллар/юань вполне может двинуться к 6,7300, откуда способна начаться волна коррекции, считает эксперт.