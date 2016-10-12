Ростов-на-Дону, 12 октября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону приступили ко второму этапу разработки новой схемы маршрутной сети общественного транспорта. Так, для этого город был разделен на 157 зон. Специалисты определят численность их населения, характеризуют места притяжения, выделят улицы, пригодные для движения общественного транспорта, пути подхода к остановкам. Об этом ИА REGNUM 12 октября сообщили в городской администрации.

rostov-gorod.ru Проектируемая маршрутная сеть

Над новой схемой работают работники Донского государственного технического университета вместе с экспертами Ростовского государственного университета путей сообщения. Консультируют рабочую группу специалисты из Германии и Франции, в обсуждении принимают участие блогеры.

Помимо разделения донской столицы на зоны произведен расчет корреспонденций, обследован пассажиропоток, проведено анкетирование горожан, изучен пассажиропоток пригородных маршрутов по территории областного центра. Также проанализированы внутригородские и пригородные железнодорожные пассажирские перевозки и разработана схема работы городской электрички. Специалисты рассчитали варианты и показатели качества маршрутной сети.

Напомним, на проект новой маршрутной сети общественного пассажирского транспорта выделено почти 5,2 млн рублей. Власти пообещали учесть цели поездок горожан, дальность, распределение спроса по часам дня, среднюю скорость транспорта. Новую схему опробуют в 2017 году.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом горожане попросили чиновников продлить часы работы пассажирского транспорта. По их словам, после 22:00 уехать из точки А в точку Б практически невозможно.

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