Воронеж, 12 октября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Представители министерства обороны России завершили приемку каркаса хвостового отсека Ф-3 первого самолета Ил-112, который собирают на Воронежском авиазаводе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе предприятия.

Allocer Модель самолёта Ил-112

Как пояснил начальник участка сборки фюзеляжа Ил-112 цеха №38 Евгений Кудаев, работы по отсеку Ф-3 опытного экземпляра машины были завершены в августе.

«Таким образом, этап стапельной сборки агрегата был произведен в соответствии с графиком за два с половиной месяца. Трудности были обычные для любой опытной машины. И нам активно и оперативно помогали их преодолеть конструкторы и технологи нашего авиационного завода. Также стоит отметить, что значительно помогло внедрение разработчиком в проекте электронной модели агрегата», — рассказал Евгений Кудаев.

На данный момент на участке сборки завершена герметизация и покраска внутренней поверхности первого отсека Ф-3, продолжаются работы на Ф-3 для второй машины Ил-112. Пока темп производства сдерживает недопоставка одной панели из Ульяновска — ее обещают доставить до 15 октября. В целом же все сроки производства выдерживаются.

«Мы намерены до 15 декабря этого года, как и планировалось, состыковать все три отсека и подготовить фюзеляж для навески крыла», — рассказал директор по производству ВАСО Александр Ярчевский.

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, входит в состав «Объединенной авиастроительной корпорации») основано в 1932 году. Специализируется на выпуске широкофюзеляжных лайнеров Ил-96−300, Ил-96−400, ближнемагистральных самолетов Ан-148. В рамках кооперации ВАСО изготавливает узлы и агрегаты для отечественных самолетов МС-21, SukhoiSuperJet 100, Ил-76МД.

Легкий транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. Максимальная взлетная масса — 21 тонна. Дальность полета с полезной нагрузкой 3,5 т — 2400 км.

Испытания первого самолета Ил-112 должны состояться не позднее июля 2017 года. В перспективе Воронежский авиазавод может выпускать до 24 машин в год.