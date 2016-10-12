Москва, 12 октября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Пилотный проект по маркировке товаров позволил легализовать 20% участников мехового рынка. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 октября заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на заседании Совета Федерации, комментируя работу ведомства в рамках поручения президента России по формированию единого целостного механизма администрирования фиксальных платежей.

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«С начала пилотного проекта 20% участников мехового рынка система маркировки легализовались, зарегистрировались. Ранее они вообще не были зарегистрированы как налогоплательщики, не сдавали никакой налоговой отчетности», — заявил Мишустин.

Пилотный проект по введению маркировки товаров был запущен в 2016 году. Он направлен на противодействие нелегальному ввозу товаров, производству контрафакта и увеличения поступления налогов в бюджет, напомнил руководитель ФНС.

«За полтора месяца эксплуатации первые результаты показали, что по данным системы маркировки, количество реализации меховых изделий превысило показатели маркетинговых исследований в 2,5 раза», — подчеркнул он.