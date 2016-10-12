Москва, 12 октября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В Москве общероссийская общественная организация по защите семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) сдала в приемную Администрации президента РФ Владимира Путина более 170 тыс. подписей граждан России против закона №323-ФЗ, который ужесточает наказание для родных и близких ребенка в части статьи 116 УК РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Петр Данилов, РВС Председатель РВС Мария Мамиконян

К 9:00 мск на сдачу подписей собрались более 50 активистов организации. Они получили подготовленные к сдаче коробки с подписями, собранными со всей России. По словам участников акции, подписи были заранее проверены и отсортированы согласно требованиям.

К настоящему времени организации удалось собрать 171 тыс. 969 подписей граждан РФ под обращением к Владимиру Путину с требованием отменить «антисемейные поправки».

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Напомним, законопроект о внесении поправок в УК РФ, согласно которым «шлепок» по попе ребенку может стоить родителям свободы, был подписан президентом России 3 июля 2016 года.

Первоначально законопроект был подготовлен Верховным Судом РФ с целью облегчить наказания за незначительные правонарушения. В частности, он предполагал декриминализацию не нанесших тяжкого вреда здоровью побоев, совершенных впервые.

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Однако, при работе над законопроектом в Государственной думе РФ он был до неузнаваемости изменен поправками, автором которых является депутат от Свердловской области Павел Крашенинников. В результате принятая Госдумой новая редакция ст. 116 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет для «близких лиц», в том числе для родителей, в воспитательных целях наказавших своего ребенка.

Ряд сенаторов, юристов, экспертов, представителей РПЦ и общественности предупреждают, что исполнение норм нового закона чревато массовыми уголовными преследованиями родителей за воспитание своих детей.

Пикеты и массовые акции прошли более чем в 70 городах и населенных пунктах России: в Москве и Санкт-Петербурге, Дубне и Сарове, Ханты-Мансийске и Красноярске, Омске и Комсомольске-на-Амуре.