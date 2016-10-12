Москва, 12 октября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Россия имеет огромное правовое и моральное преимущество благодаря полной легитимности своих действий в Сирии, которые на каждом этапе получают должное законодательное оформление. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 октября, об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации в связи с ратификацией соглашения об авиагруппе РФ в Сирии

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

«Убежден, что наше правовое и моральное огромное преимущество именно в том, что действия России в Сирии абсолютно легитимны и на каждом этапе получают качественное законодательное оформление, что собственно говоря и отражено в обсуждаемом нами сегодня законе», — заявил Косачев.

Совет Федерации в той или иной степени разделяет ответственность за то, чтобы российским военным была обеспечена максимальная защита, подчеркнул сенатор. «Не только в средствах ПВО и соответствующих инструментах военного характера, но и юридические гарантии, их безопасности и беспрепятственного выполнения воинского долга», — указал он.

По его словам, в международной практике «нет каких-то универсальных инструментов определения юридического статуса военных баз за рубежом, каких-то многосторонний конвенций, или других правовых инструментов».

«Общепринятая практика совершенно точно свидетельствует о том, что единственным легальным документом является подписание двусторонних соглашений», — констатировал Косачев.

Россия возвращается в Сирию, потому что не может «быть в стороне от той трагедии, которая постигла сирийский народ», подчеркнул сенатор. «Мы, разумеется, будем готовы помогать всеми средствами военного, политического и гуманитарного характера», — указал глава комитета Совфеда по международным делам.

В мире, по оценкам экспертов, действует порядка 1000 военных баз за рубежом, подчеркнул сенатор. «Из этой 1000 около 700 — это военные базы США. У России таких баз, разумеется, на порядок меньше. Пункт материально-технического обеспечения в Тартусе долгое время был единственной точкой присутствия в дальнем зарубежья после закрытия соответствующих объектов на Кубе и во Вьетнаме», — напомнил Косачев.

Совфед ратифицировал соглашение о бессрочном размещении авиационной группы России в Сирии. В документе указывается, что российская авиационная группа размещается на территории страны по просьбе сирийской стороны и дислоцируется на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия) бессрочно и на безвозмездной основе.

Документ закрепил договоренность о том, что вооружение, боеприпасы, оборудование ввозятся на территорию Сирии без взимания пошлин. Сирия не предъявляет авиагруппе и личному составу претензий и не возбуждает иски против них, при этом личный состав пересекает границу без досмотра и обладает иммунитетом от досмотра, обыска, ареста и прочих принудительных мер.