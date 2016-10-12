Хабаровск, 12 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. С 1 октября жители Хабаровского края подали 204 заявки на получение бесплатного дальневосточного гектара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Наибольшей популярностью, по данным министерства, пользуется земля в районе имени Лазо, Хабаровском, Бикинском, Комсомольском районах.

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Всего, с начала действия закона, гражданам, проживающим в регионе, отдано в безвозмездное пользование 94 участка. Это почти половина от всех гектаров, уже розданных на Дальнем Востоке.

Между тем, далеко не все жители Хабаровского края в восторге от идеи раздачи бесплатных земель.

Так, согласно опросу ИА «Амурмедиа», подавляющее большинство респондентов указали, что-либо предпочли бы крымские и подмосковные гектары, либо вообще не нуждаются в дальневосточной земле.

17% опрошенных сообщили, что «обязательно возьмут гектар».

Опрос издание начало недавно, о результатах можно будет говорить позднее. Однако, в Хабаровском крае существует другая проблема: те, кому земля обязательно нужна, взять ее не могут из-за ведомственной принадлежности. В частности, в Ванинском и Советско-Гаванском районах огромное количество земель принадлежит либо Минобороны, либо федеральному лесному фонду.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон о бесплатном дальневосточном гектаре, подписанный главой государства Владимиром Путиным, реализовывается поэтапно. С 1 октября дальневосточникам стали доступны участки во всем регионе. С 1 февраля 2017 года получить бесплатную землю на Дальнем Востоке сможет любой гражданин Российской Федерации.