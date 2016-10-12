Москва, 12 октября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Совфед ратифицировал соглашение между правительствами России и Сирии о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ в САР, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

mil.ru ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Совфед 30 сентября 2015 года дал согласие президенту России использовать силы ВС России для борьбы с терроризмом в Сирии, напомнил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Озеров. Зарубежные страны, увлекаясь санкциями против России, не смогли победить «чуму XXI века», отметил сенатор.

«Закон устанавливает правовые основы пребывания российской авиационной базы на территории САР», — сказал Озеров. «Ратификация соглашения отвечает коренным интересам РФ в плане борьбы с международным терроризмом и создает условия для мирного политического диалога», — заявил глава комитета Совфеда.

В мире порядка 1000 военных баз, отметил со своей стороны глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. «Из 1000 баз 700 — США», — привел он данные. Нахождении в Сирии военной авиагруппы России носит оборонительный характер и не направлено против других государств, процитировал он преамбулу соглашения.

Соглашение направлено на установление международно-правовых основ, регулирующих состав и структуру российской авиационной группы, условия ее размещения и функционирования, а также вопросы ее применения на территории Сирии.

Авиагруппа размещается на безвозмездной основе на территории Сирийской Арабской Республики по просьбе сирийской стороны и дислоцируется на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия). Место дислокации группы и передаваемого недвижимого имущества определяется отдельным протоколом.

Для обеспечения деятельности группы Россия имеет право ввозить в Сирию и вывозить с ее территории без взимания сборов и пошлин любое вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, следует из документа.

Соглашением установлено, что личный состав группы беспрепятственно пересекает границу Сирии по документам, действительным для выезда из Российской Федерации, и не подлежит досмотру сирийскими пограничными и таможенными органами.

Соглашение подписано в городе Дамаске 26 августа 2015 года, заключено на бессрочный период и вступает в силу с даты обмена уведомлениями по дипломатическим каналам о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Соглашение временно применяется с даты подписания.