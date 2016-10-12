Анкара, 12 октября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. «Газпром» может поставлять в Турцию дополнительные два миллиарда кубометров газа в год, что может быть увязано со скидкой на российское голубое топливо для турок. Об этом сегодня, 12 октября, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

gazprom.ru Добыча газа

По мнению собеседников издания, Турция сегодня нуждается в дополнительных объемах газа из-за возросшего потребления на внутреннем рынке. Поэтому дополнительные поставки российского газа могут осуществляться по так называемому «западному коридору» через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию Трансбалканскому газопроводу. Это может частично ликвидировать потери «Газпрома» от предоставления скидки на энергоноситель.

Сегодня «Газпром» по Трансбалканскому газопроводу поставляет в Турцию по два миллиарда кубометров газа в год для турецкой государственной компании Botas, для нее же российский поставщик перегоняет еще по 16 млрд кубометров газа в год по Blue Stream через Черное море. Еще 10 млрд кубометров газа в год «Газпром» экспортирует в Турцию по Трансбалканскому газопроводу для частных импортеров. По итогам прошлого года российская компания осуществила поставки газа в Турцию в объеме 27 млрд кубометров. В принципе Турцию на протяжении уже как минимум пяти последних лет закупает такие объемы природного газа у «Газпрома». Причем, в первую очередь, ради получения газа для собственных нужд, а уже потом для снабжения других восточноевропейских стран.

Вообще первые поставки российского природного газа в Турцию из СССР начались в июне 1987 года транзитом через территорию Румынии и Болгарии по специально построенному Трансбалканскому газопроводу. Сейчас обсуждается, как заявляют источники издания, вопрос увеличения поставок именно по этому маршруту. Когда построят «Турецкий поток», дополнительные объемы могут перенести на него.

Турции необходимы дополнительные объемы газа, а ни Азербайджан, ни Иран не могут нарастить поставки в Турцию. Сейчас еще упали объемы производства газа в Азербайджане, что ставит под сомнение вообще возможность обеспечения даже контрактных объемов. Также СПГ по сравнению с российским природным газом дороже. Однако другая проблема связана с либерализацией турецкого рынка газа, то есть государственной Botas не рекомендуется заключать новые контракты. Но в этом случае «Газпром» может экспортировать дополнительные объемы по принадлежащему ему Bosphorus gas, считают эксперты «Ъ».

Как ранее писало ИА REGNUM, что в понедельник, 10 октября министры энергетики России и Турции Александр Новак и Берат Албайрак в присутствии президента России Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток». Согласно условиям соглашения, сухопутным участком газопровода «Турецкий поток» будет владеть турецкая компания, а морским — на 100% российская.

Во время прошедших переговоров был урегулирован вопрос предоставления турецкой стороне скидки к цене на поставляемый российский газ, заявил Путин. Турецкий президент, в свою очередь, сказал, что работы по реализации проекта ускорят, а еще нагонят сроки по графику строительства АЭС «Аккую». 11 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода «Турецкий поток» начнется в 2018 году. Тогда же глава «Газпрома» отметил, что скидка, предоставляемая Россией на поставки газа в Турцию, турецкой Botas будет увязана с «объемами поставок российского газа на турецкий рынок», и добавил что нынешняя цена уже и так весьма конкурентоспособна.

Напомним, что Иран изначально рассматривал Турцию для увеличения поставок своего газа. Министры энергетики обеих стране не раз вели по этому поводу переговоры. В марте текущего года, то есть еще до нормализации отношений между Анкарой и Москвой, министр иностранных дел ИРИ Джавад Зариф говорил, что Иран готов рассмотреть возможность увеличения поставок газа в Турцию и вообще считает эту тему приоритетной. Так как ИРИ является прямым конкурентом России на турецком газовом рынке (хотя большую часть потребляемого газа все равно поставляет РФ), то Турция изначально, осознавая свое положение, использовала иранскую карту в ходе переговоров с Москвой для получения скидок на газ. После подписания медправсоглашения по «Турецкому потоку» Иран поприветствовал российско-турецкие договоренности и сказал, что главное — сохранение окружающей среды, а не то, кто будет поставлять газ.

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