Вашингтон, 12 октября, 2016, 10:29 — ИА Регнум.



Gage Skidmore Дональд Джон Трамп

Предвыборный штаб бывшей первой леди США Хиллари Клинтон и члены Национального комитета Демократической партии (НДКП) открыто обвинили WikiLeaks в том, что организация является агентом России и союзником в попытках Москвы добиться избрания кандидата-республиканца Дональда Трампа, однако представители спецслужб не так уверены в этом, пишет в Нэнси А. Юсеф в статье для Daily Beast.

10 октября официальный представитель бывшего госсекретаря США Клинтон назвал WikiLeaks «пропагандистской рукой» Кремля, обвинив основателя сайта Джулиана Ассанжа в «сотрудничестве с правительством России с целью помочь Трампу» с помощью публикации переписки главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты.

Такое заявление стало более откровенным, чем более ранние оценки разведывательных служб США и Департамента национальной безопасности, которые не назвали сайт агентом Кремля. Спецслужбы также не упоминали ни Трампа, ни его штаб.

11 октября временно исполняющая обязанности председателя НДКП Донна Бразиль связала WikiLeaks с попытками вмешаться в предвыборную кампанию в США.

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«Наше разведывательное сообщество ясно дало понять, что российское правительство ответственно за кибератаки, целью которых является оказать влияние на наши выборы, и WikiLeaks является частью этой стратегии», — говорится в заявлении Бразиль.

Однако, как заявили четыре собеседника издания из вооруженных сил и разведывательных структур США, отношения между Москвой и WikiLeaks не столь очевидны. Несомненно, группа в значительной мере выиграла от действий российских хакеров, которые передали ей переписку демократов. Но означает ли это, что WikiLeaks принимает приказы от президента России Владимира Путина?

«Для России WikiLeaks является лишь полезным идиотом, поскольку они [русские] слишком трусливы и глупы, чтобы участвовать в глобальном плане», — отметил один из собеседников издания, который является сотрудником одной из разведывательных служб.

Несмотря на то, что военные и спецслужбы убеждены, что WikiLeaks по-прежнему представляют угрозу национальной безопасности США из-за их публикаций секретных документов и переписки, однако их отношения с Россией являются предметом внутренних дебатов. Некоторые действительно считают, что WikiLeaks состоит в сговоре с Кремлем. Однако другие полагают, что WikiLeaks просто публикует украденные документы, как и журналистские организации.

В опубликованном на прошлой неделе заявлении разведывательных служб давалась осторожная оценка роли России во взломе серверов НДКП и других организаций, что говорит об отсутствии единого мнения относительно того, как Россия и WikiLeaks работают вместе.

«Недавняя огласка предположительно украденных электронных писем на таких сайтах, как DCLeaks.com, WikiLeaks, неким Guccifer 2.0 соответствуют методам и мотивации действий, руководимых Россией», — говорится в заявлении.

Предположений о том, что эти организации произвели взлом самостоятельно, сделано не было, как и не было предоставлено сведений о том, как «действия, руководимые Россией», включали в себя WikiLeaks. Эксперты указали, что Guccifer 2.0 действовал от лица Москвы, однако он, по всей видимости, является лишь проводником информации, тогда как WikiLeaks настаивает, что располагает независимым процессом проверки получаемой информации.

Неуверенность относительно того, кому присягнул сайт — если это вообще имело место, — является тревожным фактором, поскольку сайт публикует постоянный поток материалов, в том числе переписку Подесты, в которой говорится, что Клинтон чаще высказывалась в пользу свободной торговли, чем в ходе её предвыборной кампании. До этого сайт опубликовал корреспонденцию НДКП, что стоило бывшему председателю Дебби Вассерман-Шульц её поста, а также пролило свет на то, что члены комитета саботировали кампанию соперника Клинтон за выдвижение Берни Сандерса.