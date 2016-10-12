Всеволожск, Ленинградская область, 12 октября, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Семья из трех человек погибла в результате пожара в поселке Касимово Всеволожского района Ленинградской области. Среди погибших — трехлетний мальчик. Его сестре удалось спастись, выпрыгнув со второго этажа охваченного огнем жилого дома.

skeeze Огонь. Пожар

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о пожаре поступило спасателям в 0:55 12 октября. На площади 64 кв. метра горел двухэтажный частный дом в поселке Касимово на улице Аришкина дорога, 56.

На месте происшествия работали сотрудники дежурных смен двух пожарных частей и поисково-спасательной службы: шесть человек на двух единицах техники. Спустя час, в 01:56, пожар был ликвидирован.

Во время пожара 11-летняя девочка выпрыгнула из окна второго этажа и была госпитализирована бригадой скорой помощи в больницу с травмой позвоночника. По данным источника ИА REGNUM, девочка с ожогами тела в тяжелом состоянии помещена в СПб ГБУЗ «Детская городская больница №2 Святой Марии Магдалины».

Позже на пепелище были найдены тела 42-летнего мужчины, 39-летней женщины и 3-летнего ребенка.

«В настоящее время следственная группа работает на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причин пожара и иных обстоятельств произошедшего», — сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Причина пожара еще не установлена, рассматривается несколько версий.

Отметим, что случаи гибели людей во время пожаров в прилегающих к Петербургу районах Ленобласти происходят достаточно часто. Это связано с их густонаселенностью и большим количеством частных домовладений, отопление и электропроводка в которых не всегда безопасны.

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Так, в ночь на 7 апреля 2016 года во время пожара в садоводческом массиве «Вартемяги-3» Агалатовского сельского поселения Всеволожского района погибли шесть человек, трое из которых — несовершеннолетние.

А в ночь на 5 марта двое братьев школьного возраста стали жертвами ночного пожара в дачном поселке Новое Токсово во Всеволожском районе Ленобласти. Третьего, младшего, ребенка, успел спасти из огня отец семейства.

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Пожар с большим количеством жертв, среди которых был ребенок, произошел в Ленобласти в начале 2016 года. Огонь в поселке Дружноселье Гатчинского района вспыхнул поздно вечером 19 января. Деревянный двухэтажный многоквартирный дом полностью сгорел. Погибло восемь человек, включая маленького ребенка (1 год и 9 месяцев). Обвинение в организации пожара предъявлено ранее судимому Юрию Куликову. Мужчина сознался в убийстве своей приятельницы, проживавшей в этом доме, и совершенном затем поджоге дома.

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