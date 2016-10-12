Вашингтон, 12 октября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Представители военного ведомства США подозревают хуситов в попытке атаковать военный корабль ВМС США у побережья Йемена в воскресенье, 9 октября, сообщает 12 октября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Представители хуситов отрицают свое участие в ракетном обстреле эсминца USS Mason. Представители военного ведомства США заявили, что «факты указывают» на причастность хуситов к ракетному обстрелу корабля ВМС США.

Представители Пентагона считают, что вооруженные группировки хуситов могли использовать радиолокационную станцию, расположенную на подконтрольной им территории, для наведения ракет на эсминец USS Mason.

«Любой, кто предпринимает действия против судов ВМС США, действующих в международных водах, делает это на свой страх и риск», — сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис.

Напомним, вооружённый конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда ополченцы из племени хуситов выступили против действующего президента страны Абд Раббу Мансура Хади, который вскоре скрылся за границей. В марте 2015 года против хуситов и поддерживающих экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха военных выступила коалиция стран во главе с Саудовской Аравией.

Только с марта 2015 года, по данным ООН, в стране погибли более 10 тыс. человек. ООН считает, что за большинство погибших мирных жителей в Йемене ответственность несут ВВС Саудовской Аравии и их союзники, которые регулярно наносят авиаудары по позициям повстанцев.