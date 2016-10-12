Вашингтон, 12 октября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Россия следит за ходом предвыборной кампании в США, никоим образом не пытаясь повлиять на этот процесс. С таким заявлением выступил посол России в США Сергей Кисляк в Университете Джонса Хопкинса (Вашингтон) накануне, 11 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы в США

«Да, мы следим за выборами в этой стране, и нет — я не буду комментировать эту тему», — отметил Кисляк.

Дипломат пояснил, что Россия не вмешивается во внутренние дела США: ни какими-то заявлениями, «ни электронными средствами». Между тем Россию в текущей кампании используют как инструмент: участники борьбы за президентское кресло в Вашингтоне прибегают к антироссийской риторике, нанося «побочный ущерб» отношениям с Москвой.

Со своей стороны Москва не отказывается от диалога с Вашингтоном, построенного на взаимном уважении. Ухудшение же отношений вызвано отнюдь не действиями Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское министерство внутренней безопасности обвинило Россию в попытках повлиять на ход президентской кампании в США. Средством влияния были названы хакерские атаки.

11 октября глава избирательного штаба демократов Джон Подеста заявил, что ФБР проводит проверку «незаконного взлома» его личной электронной почты, ответственность за который «лежит на России». «Я занимаюсь политикой почти пять десятилетий, и это определенно первая кампания с моим участием, когда мне пришлось иметь дело с российскими спецслужбами, которые делают все возможное от имени нашего оппонента», — заявил он. Таким образом американец намекнул, что Москва пытается привести к власти в США кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.