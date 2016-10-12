Вашингтон, 12 октября, 2016, 07:47 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Глава избирательного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста заявил 11 октября, что ФБР проводит проверку «незаконного взлома» его личной электронной почты, ответственность за который он возлагает на Россию. Подеста также предположил, что кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп мог знать о том, что он станет объектом враждебных действий, пишет Washington Post.

«Я занимаюсь политикой почти пять десятилетий, и это определенно первая кампания с моим участием, когда мне пришлось иметь дело с российскими спецслужбами, которые делают все возможное от имени нашего [Демократической партии] оппонента», — отметил Подеста на борту самолета номинанта от демократов.

По словам Подесты, давнего друга семьи Клинтон, в ФБР заявили 11 октября, что взлом его почтового ящика теперь является частью более обширного расследования вероятных действий России. Он не стал подтверждать достоверность опубликованной недавно информации на сайте WikiLeaks, которая, по всей видимости, была взята с его электронной почты.

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«Вмешательство России в эти выборы — по всем признакам, от лица [Дональда Трампа] — является, по моему мнению, очень тревожным для всех граждан США, будь ты демократом, сторонником независимого кандидата или республиканцем», — подчеркнул он, указав, что «разумным» будет предположить, что предвыборный штаб Трампа знал о предстоящей публикации его корреспонденции WikiLeaks.

К такому выводу Подеста пришел на основе замечаний, сделанных бывшим советником по предвыборной кампании и партнером Трампа Роджером Стоуном. Тот якобы имел контакт с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

«Приблизительно в то же самое время Стоун показал на меня пальцем и сказал, что я могу ожидать такого же отношения, что меня обличат», — продолжил Подеста, имея в виду комментарии в сети Twitter Стоуна, сделанные в августе.

«Поэтому я думаю, разумным будет предположить — или по меньшей мере прийти к разумному заключению — что г-н Стоун знал заранее, как знал заранее и предвыборный штаб Трампа, о том, что собирался сделать Ассанж», — добавил Подеста.

Опубликованные на данный момент электронные письма главы предвыборного штаба бывшей первой леди, если они окажутся настоящими, рисуют неудобную картину того, как изнутри устроен процесс выбора выдвиженца от Демократической партии. В них указывается, в частности, что союзник Клинтон, ныне занимающий пост временно исполняющего обязанности главы Национального комитета Демократической партии, возможно, недолжным образом сообщила бывшему госсекретарю США о том, какой вопрос ей будет задан на форуме CNN.

В свою очередь, Дональд Трамп, выступая в Панама-Сити, штат Флорида, заявил, что приданная огласке переписка является доказательством того, что Клинтон — «вместилище коррумпированного глобального истеблишмента, который грабит нашу страну и сдает наш суверенитет».