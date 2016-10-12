Порт-Морсби, 12 октября, 2016, 07:08 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано Геологической службой США (USGS) в 182 км от Папуа — Новой Гвинеи, сообщает 12 октября Reuters.

esgeo.ru Папуа-Новая Гвинея

Землетрясение произошло на глубине 57 км в Тихом океане в 182 км от города Рабаул, расположенного на северо-восточном берегу острова Новая Британия, который входит в состав государства Папуа — Новая Гвинея.

Информация о пострадавших и возможном ущербе не поступала.