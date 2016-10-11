Париж, 11 октября, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Экс-президент Франции Николя Саркози критикует методы нынешнего главы французского государства Франсуа Олланда и его отношения с Россией, сообщает RT.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Николя Саркози на Петербургском международном экономическом форуме. 15 − 20 июня 2016 года

По словам Саркози, он сожалеет о политике, проводящейся в отношении России в настоящее время и новость об отмене визита президента России Владимира Путина в Париж воспринимает как неумение нынешнего руководства страны вести политический диалог и регулировать складывающиеся ситуации.

Саркози отметил, что ведение диалога с Россией является долгом и обязанностью Франции и Европы, но решать вопросы лишь методом пресс-релизов — это проявление слабости и безответственности.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отмену визита Владимира Путина в Париж, запланированного на 19 октября, тем, что российский лидер посетит Париж позже, когда в запланированных совместных мероприятиях сможет участвовать президент Франции.