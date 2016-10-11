Тегеран, 11 октября, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Иран ведёт переговоры с Польшей по долгосрочным поставкам сырой нефти. Об этом сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV со ссылкой на директора по международным делам Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсена Камсари.

Randen Pederson Цистерны с нефтью

По словам чиновника, NIOC обсуждает параметры соглашения о поставках с Grupa Lotos — крупнейшей нефтедобывающей компанией Польши, которая в сентябре приобрела в ИРИ партию черного золота объемом в 1 млн баррелей.

«После переработки иранской нефти мы получим подробные результаты анализа, которые нам позволят принять решение о подписании долгосрочного соглашения с Ираном о поставках нефти в Гданьск», — заявил зампредседателя Grupa Lotos Марчин Ястребский.

Тегеран рассматривает страны Восточной Европы в качестве главных покупателей нефти и газа. С августа 2016 года NIOC постепенно переходит от спотовых контрактов на долгосрочные контракты с европейскими столицами. Мохсен Камсари полагает, что долгосрочные соглашения обеспечат стабильные продажи нефти, пополняя тем самым государственный бюджет.