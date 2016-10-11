Вашингтон, 11 октября, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Президент США Барак Хуссейн Обама заявил, что американские власти совместно с частными корпорациями смогут организовать экспедицию на Марс к 2030 году. Об этом Обама написал в своей статье на сайте CNN, опубликованной сегодня, 11 октября.

Цитата из к/ф «Марсианин». реж. Ридли Скотт. 2015. США Мэтт Дэймон в роли «Марсианина»

Обама заявил, что власти и бизнес определили четкую цель следующего этапа в истории освоения космоса Америкой: отправить людей на Марс к 2030 году и благополучно вернуть их на Землю.

«Чтобы добраться до Марса, нам потребуется постоянное сотрудничество между властями страны и частными партнерами, предлагающими инновации. Работа в этом направлении уже активно ведется», — пишет Обама. Он уточнил, что конечная цель заключается в том, чтобы однажды люди смогли остаться на Марсе на длительный срок.

Стоит отметить, что тема колонизации Марса снова появилась на повестке дня и освещается в западных СМИ. При этом президентство Обамы стало самым катастрофическим для американской государственной космической программы. Ассигнования для NASA сильно сократились, внятной стратегии развития космической сферы представлено не было. Реальной замены программе Space Shuttle так и не было сделано.

Тем не менее именно в президентство Обамы был дан импульс развитию частных космических корпораций. В первую очередь речь, конечно, идет о SpaceX Илона Маска. Компания создала собственный ракету-носитель Falcon 9 и совершила несколько удачных запусков. Однако были и неудачи. На данном этапе развития мощности SpaceX явно недостаточны даже для пилотируемого полета на Луну, не говоря уже о Марсе.