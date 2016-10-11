Мадрид, 11 октября, 2016, 20:31 — ИА Регнум. «Цена на нефть взлетает после поддержки Путиным идеи замораживания добычи, — восклицает El País в заголовке. — Президент России намерен стабилизировать стоимость барреля. Путин готов не только заморозить, но даже и немного сократить добычу ради подъема цены. Дно котировок черного золота было достигнуто в январе, когда они опускались до 27 долларов. Вчера цены поднялись до 53$ за бочку. То есть за десять месяцев котировки выросли вдвое. Выступая вчера на саммите в Стамбуле, Путин сказал, что замораживание или сокращение добычи — единственно верный путь к сохранению стабильности на энергетическом рынке».

kremlin.ru Владимир Путин

«Бюджеты России, Венесуэлы, Ирака и Саудовской Аравии напрямую зависят от нефти. Все эти страны испытали в последние два года серьезные потрясения из-за падения стоимости ископаемых энергоносителей, — подчеркивает газета. — Кроме того, Россия — в тройке ведущих нефтедобывающих государств мира и в силу своего веса на этом рынке ее позиция будет играть определяющую роль. Так что нет сомнений в том, что объемы извлекаемых из земли углеводородов расти не будут, а цены, наоборот, станут увеличиваться».

«Москва одобрила сентябрьское соглашение ОПЕК о замораживании добычи. А Россия плюс ОПЕК — это 54% мировой добычи нефти, — напоминает аналитическое издание El Economista. — Согласно прогнозам аналитиков, подъем нефти до 60 долларов за баррель к концу года не является чем-то невероятным, но скорее всего в конце декабря нефть выйдет на средний уровень 55 долларов».