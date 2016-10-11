Москва, 11 октября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию ожидается 15 декабря. Это подтвердил сегодня, 11 октября, посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки на встрече с главой комитета по международным делам Совета Федерации Константином Косачевым, пишут «Ведомости».

kremlin.ru По окончании встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке

Кодзуки заявил, что самое главное событие в российско-японских отношениях в этом году — это предстоящий визит Путина в Японию. Визит запланирован на 15 декабря.

Косачев отметил, что в рамках визита Путина в Японию запланировано много контактов «отраслевого характера». Также Косачев напомнил, что на текущей неделе запланировано обсуждение визита Путина в Японию на уровне представителей МИД двух стран.

Косачев отметил, что российско-японские отношения развиваются, в них присутствует динамика, несмотря на наличие проблем.

Напомним, последний раз Путин встречался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 2 сентября на полях Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке.

Российско-японские отношения всегда упираются в одну проблему — проблему Южных Курил. Токио никогда не перестанет требовать эти острова, а отказ России от этих территорий приведет к пересмотру итогов Второй мировой войны, что может катастрофически сказаться на международном положении России.