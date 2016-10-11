Рига, 11 октября, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Из-за сокращения популяции трески в Балтийском море вынуждены закрываться рыболовецкие предприятия — две крупные фирмы уже прекратили деятельность, а в 2017 году с рынка уйдут еще как минимум три компании, заявил руководитель Латвийской ассоциации рыбных хозяйств Инарий Войтс, сообщает LETA.

Треска

«С треской сейчас в самом деле трагедия, и мне правда неясно, из чего рыбакам на судах платить зарплату, если трески нет. Повторяется история двадцатилетней давности, когда польские рыбаки занимались левым промыслом, в результате которого были выловлены тысячи тонн трески. Тогда их поймали и наказали снижением квот на вылов на 2000 тонн в год, но было уже поздно», — сказал Войтс.

По его мнению, вылов трески следует запретить до тех пор, пока не восстановится численность популяции этой рыбы в Балтийском море.

«Из-за нехватки трески в этом году уже две фирмы — «Gamma A» и «Livonijas lasis» — прекратили вылов и вернули свои лицензии государству. Сейчас осталось только 30 рыболовецких компаний, имеющих квоты на вылов трески за пределами прибрежной полосы, а из 222 судов осталось всего 58. Думаю, в следующем году с рынка уйдут еще две-три фирмы, их корабли перейдут либо к местным компаниям, либо к иностранцам», — отметил Войтс.

Отвечая на вопрос, почему рыбаки не могут начать вылов другой рыбы, он сказал, что теоретически это возможно, однако на практике никто не отдаст свои квоты. Единственный выход в такой ситуации — объединяться или продавать свой бизнес.

Отметим, сокращение запасов трески в Балтийском море объясняется тем, что в последние годы ярко выражена тенденция уменьшения трески в размерах, к тому же рыба мигрирует из традиционных мест обитания, так как салака и килька, которыми главным образом питается треска, больше не обитают в тех морских районах, где водится треска.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на совещании министров сельского хозяйства и рыболовства стран ЕС в Люксембурге, было достигнуто соглашение снизить возможности вылова трески в восточной части Балтийского моря в 2017 году на 25% — до 2636 тонн, а в западной — на 55% до 202 тонн.