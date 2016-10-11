Рига, 11 октября, 2016, 18:19 — ИА Регнум.



Экспорт

За восемь месяцев 2016 года Латвия экспортировала товаров на 6,519 млрд евро — на 97,3 млн евро (1,5%) меньше, чем за тот же период 2015 года. В свою очередь импортировано в этот период товаров на 7,851 млрд евро — на 398,1 млн евро (4,8%) меньше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), сообщает LETA.

Так, в августе Латвия экспортировала товаров на сумму 868,631 млн евро, что на 9,9% или на 78 млн евро больше, чем в июле, и на 9,7% или на 77 млн евро больше, чем в августе 2015 года. В свою очередь импортировала Латвия товаров на сумму 1,046 млрд евро, что на 7,4% или на 72,2 млн евро больше по сравнению с июлем и на 0,7% или на 7,1 млн евро меньше по сравнению с августом 2015 года.

Как отмечает ЦСУ, больше всего в июле 2016 года Латвия экспортировала древесины, изделий из нее и древесного угля — на 139,714 млн евро (16,1% общего объема экспорта), что на 6,5% больше, чем в июле 2016 года, и на 2,4% больше, чем в августе 2015 года. Экспорт электроприборов и электрооборудования составил 86,352 млн евро (9,9%), что на 7,9% меньше, чем месяцем ранее, и на 13,1% меньше, чем годом ранее.

В импорте наибольший удельный вес составили электроприборы и электрооборудование — 112,707 млн евро (10,8% общего объема импорта), что на 0,8% меньше, чем в июле, и на 3,6% больше, чем в августе 2015 года. Далее следуют механизмы и механические приспособления — 93,622 млн евро (9%), что по сравнению с июлем на 5,8% меньше, а по сравнению с августом 2015 года — на 25,1% меньше.

Как стало известно, в августе 2016 года важнейшими экспортными партнерами Латвии среди стран ЕС были Литва (16,7% общего объема экспорта), Эстония (12,1%), Германия (8,3%) и Швеция (6,2%), по импорту — Литва (18,9% общего объема импорта), Германия (11,6%), Польша (11,1%) и Эстония (8%).

В торговле с третьими странами важнейшим партнером остается Россия, доля которой в общем объеме экспорта в августе составила 6,8%, в импорте — 6,7%.

На данный момент очевидно, что ущерб от санкций США и ЕС против России и ответных санкций России для латвийской экономики может быть значительным. Об этом свидетельствуют показатели снижения грузооборота в латвийских портах, а также сокращение экспорта в Россию с начала года на 23,9%.