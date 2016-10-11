Москва, 11 октября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по транспорту и строительству начал работу в седьмом созыве с разработки законопроектов, направленных на усовершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры. Уже на заседании комитета 18 октября планируется рассмотреть пять важных законопроектов. Об этом сообщил председатель комитета Евгений Москвичев. Он уточнил, что в этот список, в первую очередь, входят законы о морских портах, железнодорожных переездах и в целом железнодорожном транспорте, автомобильных дорогах и автодорожной деятельности и другие.

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«Законотворческие планы комитета находятся в русле Предвыборной программы Партии, декларирующей задачу по развитию конкуренции в сфере дорожного строительства, привлечению в отрасль как можно больше предпринимателей, поддержания нормального транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог. В 2015 году в норматив было приведено 63,6% дорог. Президентом страны перед профильными ведомствами поставлена задача удвоить до 2022 года объемы строительства и реконструкции дорог. Если говорить о законопроекте, касающемся морских портов, то необходимо выработать меру, согласно которой железнодорожные составы, автомобили, которые приходят в порт, разгружались и загружались в течение суток, «а не стояли по пять-семь дней. Необходимо грамотно настроить логистику», — заявил Евгений Москвичев.

В направлении совершенствования железнодорожных перевозок парламентариям предстоит рассмотреть вопрос отмены НДС для того, чтобы наши дальние перевозки были намного дешевле.

Сферы автомобильного транспорта и автодорожной деятельности коснется закон о регламентации строительства дорог. По словам Москвичева, «предстоит решить вопрос, чтобы подрядчики, выигравшие конкурс, сами строили эти дороги, а не нанимали субподрядчиков». «Ты вышел на конкурс, выиграл. И раз ты выиграл, то сам и строй. Ты можешь субподрядчика нанять только на непрофильные работы: освещение, благоустройство территорий или оборудование наземного пешеходного перехода. Основное полотно ты должен делать сам», — пояснил председатель профильного комитета. Он уточнил, что соответствующая норма может быть рассмотрена Госдумой «в октябре-ноябре».

Реорганизовать систему дорог в крупных агломерациях поможет закон об организации дорожного движения, который также обсуждается в комитете. Также он пропишет ответственность за организацию дорожного движения за конкретной структурой — по словам Москвичева, это необходимо, так как сегодня одного ответственного ведомства нет, часть функций лежит на МВД, часть — на Минтрансе. Согласно законопроекту, органы исполнительной власти получат права и обязанности по выстраиванию логистики и организации движения. В частности, Москвичев считает возможным применить на другие крупные города опыт столицы по выделению отдельных полос для пассажирского транспорта. И, наконец, главная цель, которую преследуют депутаты: «чтобы заработала программа безопасных автомобильных дорог».

Также отдельным направлением работы комитета станет анализ деятельности системы взимания платы с крупнотоннажных грузовиков «Платон», заметил Москвичев. «Считаю, что сегодня «Платон» уже показал себя положительно: деньги, которые собраны, отданы в регионы. Их получили 15 или 18 субъектов, для них это большая помощь», — констатировал он. Между тем, по мнению председателя профильного комитета, на региональных трассах вводить «Платон» или платный въезд нельзя. «Сначала необходимо привести в нормативное состояние региональные дороги, муниципальные и дворовые территории», — указал он.