Вашингтон, 11 октября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Сайт WikiLeaks опубликовал третью часть переписки Джона Подесты, являющегося руководителем избирательного штаба Хиллари Клинтон, сообщает администрация сайта в своем твиттере.

commons.wikimedia.org Флаг WikiLeaks

Эта часть писем Подесты состоит из меньшего количества посланий, чем первая и вторая. Она включает в себя 1190 писем, что почти в два раза меньше, чем в каждой из предыдущих частей. Напомним, что в сообщениях второй части переписки обсуждалась тактика предвыборной кампании и бывшие сексуальные похождения Билла Клинтона, которые могут повредить его жене в ходе борьбы за пост президента США.

Стоит отметить, что сам Джон Подеста уже заявил, что считает Россию участницей операции по взлому его электронной почты.