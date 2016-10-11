Нижний Новгород, 11 октября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Нижегородские депутаты практически единогласно избрали спикером регионального парламента человека, который за неделю до этого добровольно взял самоотвод из-за скандала, который разразился вокруг его персоны. Этим человеком стал Евгений Лебедев, возглавлявший областной парламент в прошлом созыве.

Андрей Репин ИА REGNUM Евгений Лебедев получил пост, от которого отказывался

Всего неделю назад ряд депутатов уверяли, что их вынуждают голосовать за кандидатуру Лебедева. В качестве гонителей назывались губернатор Валерий Шанцев и его заместитель Роман Антонов.

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И вот спустя всего неделю те же депутаты в едином порыве проголосовали за кандидатуру Лебедева, в очередной раз выдвинутую фракцией «Единая Россия». Из 49 депутатов, присутствующих на заседании, за него отдали голоса 48 человек. Так как голосование было тайным, выяснить кто из депутатов проголосовал против, невозможно.

Сам Лебедев решил больше самоотводов решил не брать и пообещал плодотворно работать на благо Нижегородской области и ее жителей. При этом постарался внушить журналистам, что вся история с его самоотводом была вынужденной мерой. Если бы не она, внутри фракции «Единая Россия» мог бы произойти раскол. Чтобы этого избежать, Лебедев и принял решение о самоотводе.

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Спустя неделю представители фракции заявили, что внутренний конфликт улажен. Кроме того, депутаты-бунтовщики, сорвавшие первое заседание парламента нового созыва, говорят, что споры шли вовсе не о персоне Лебедева, а о том, что им пытались навязать непрозрачную систему выборов под контролем областных чиновников. За неделю переговоров эти противоречия удалось решить, а значит и против кандидатуры Лебедева нет возражений.

Других кандидатур, в том числе и от фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» предложено не было. Лебедев вновь стал председателем нижегородского областного Законодательного собрания.

Голосование проходило так, как и требовали депутаты. Получение бюллетеней происходило в зале заседаний, кабинка для голосования и прозрачная урна находились тут же. В зал были допущены все желающие представители СМИ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Лебедев изначально был расположен к тому, чтобы вновь оказаться в кресле главы Заксобрания. Новое назначение Лебедева на пост председателя пролоббировал губернатор Валерий Шанцев. На конференции регионального отделения «Единой России» видимость демократической процедуры обеспечила кандидатура депутата Вячеслава Аксиньина, которую выдвинули в противовес Лебедеву при голосовании. С подавляющим преимуществом победил Лебедев. Именно его и утвердило региональное отделение партии в качестве кандидата на пост спикера от «Единой России».

Позже группа депутатов устроила демарш, сорвав первое заседание Заксобрания, заявив, что губернатор заставляет их голосовать за Лебедева.

В разгар скандала Лебедев на заседании фракции снял свою кандидатуру с голосования. По его словам, это было сделано только для того, чтобы предотвратить наметившийся во фракции «Единая Россия» раскол. В качестве кандидата на пост спикера фракцией был выдвинут глава регионального отделения «Единой России» Александр Табачников.

По мнению ряда экспертов, ситуация со срывом первого заседания Заксобрания была спровоцирована вовсе не заботой депутатов о легитимности процесса голосования и его итогов. Просто имел место банальный торг при распределении властных полномочий между различными финансово-экономическим и политическими группировками.

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