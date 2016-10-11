Париж, 11 октября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Власти Франции и Российской Федерации (РФ) продолжат переговоры по Сирии, несмотря на отмену визита президента РФ Владимира Путина в Париж. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил президент Франции Франсуа Олланд, выступая в ПАСЕ.

kretktz Париж

«Я готов продолжать диалог по Сирии, — говорит Олланд. — Он (Владимир Путин) предпочел отложить этот визит, но это не помешает нам, может быть, воспользоваться другими возможностями для такой дискуссии, но он не прибудет в Париж».

При этом глава Франции добавил, что рассматривал возможность визита Путина в Париж, только если будет «возможность обсудить проблемы Сирии и только Сирии».

11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин не поедет в Париж на встречу с президентом Франции Франсуа Олландом.

«Президент принял решение отменить этот визит», — сказал представитель Кремля.

Читайте также: В Кремле подтвердили: Путин в Париж не едет