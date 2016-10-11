Орел, 11 октября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Открытие первого в России памятника Ивану Грозному состоится в Орле 14 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 11 октября в правительстве региона.

Виктор Васнецов. Иван Грозный. 1897

По данным правительства области, ожидается, что на церемонию открытия памятника, который за последние месяцы приобрел всероссийскую известность, приедут министр культуры России Владимир Мединский и министр образования РФ Ольга Васильева, приглашены также главы ряда российских регионов.

В числе приглашенных гостей — депутаты Госдумы Николай Земцов и Вячеслав Никонов, руководитель движения «Суть времени» Сергей Кургинян, писатель и председатель Изборского клуба Александр Проханов, вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев, писатели Юрий Поляков, Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, кинорежиссеры Федор Бондарчук, Владимир Бортко и Карен Шахназаров, актер Николай Бурляев, президент Российской ассоциации байкеров Александр Залдостанов.

Памятник Ивану Грозному — официальное его название «Основанию города» — был подарен к юбилею Орла Общественным международным фондом славянской письменности и культуры и должен был быть установлен еще два месяца назад, к празднованию Дня города. Считается, что именно по указанию первого русского царя Ивана Грозного в 1566 году была основана крепость Орел — для охраны южных границ.

О планах по установке памятника стало известно еще в ноябре прошлого года, но скандал разразился летом, когда горсовет принял решение об установке монумента на площадке перед театром для детей и молодежи «Свободное пространство». Недовольство выразили как сотрудники театра, выразившие опасения, что установка памятника лишит театр удобной площадки для проведения уличных мероприятий, но и простые горожане. Недовольство вылилось в пикеты и сбор подписей под петицией. В результате власти были вынуждены отложить установку памятника — сначала до начала сентября, а потом на октябрь.

В результате власти передумали и по поводу места установки памятника — его решили разместить на площадке у Богоявленского собора, к настоящему моменту спорный памятник уже установлен.

Отметим, что в настоящее время на рассмотрении суда находится иск о признании незаконными действий по установке монумента Ивану Грозному в охранной зоне ансамбля «Предмостной площади» и одновременно в охранной зоне объекта культурного наследия «Здание Магистрата». Истец — экс-депутат горсовета Юрий Малютин.

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Еще 13 сентября Заводской суд Орла по ходатайству истца наложил запрет на установку монумента Ивану Грозному, в охранной зоне ансамбля «Предмостной площади» и одновременно в охранной зоне объекта культурного наследия «Здание магистрата» — до вынесения решения.