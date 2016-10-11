Москва, 11 октября, 2016, 15:28 — ИА Регнум. В Москве за год число квартир с отделкой на первичном рынке выросло на 33,3%, сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор департамента новостроек ИНКОМ-Недвижимость Юлиан Гутман. По ее словам, доля спроса на жилье в новостройках составляет 65%.

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«Основным критерием для большинства покупателей квартир в новостройках массовых сегментов является экономия финансов и времени: в 80% предложений с ремонтом подразумевается единственный вид отделки — это наиболее бюджетный вариант, и все объекты подобного рода востребованы», — пояснил Гутман.

Эксперт добавил, что осенью показатели числа ипотечных покупателей выросли на 8,8% по сравнению с летним периодом.

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При этом он отметил, что в связи с удорожанием отделочных материалов предложение Минстроя РФ обязать застройщиков сдавать объекты с отделкой является благом для многих приобретателей. «При этом следует учитывать и то, что в случае, когда отделка будет обязательна для застройщика, средняя стоимость квартир ощутимо повысится, что может негативно отразиться на сегодняшнем рынке. Также надо иметь в виду: далеко не у всех имеется потребность в готовом ремонте. В качестве резюме хочется отметить очевидную необходимость роста предложения объектов с отделкой, но с разумным ограничением: его доля, на мой взгляд, не должна превышать порог в 65−70%», — считает Гутман.

Напомним, в Минстрое РФ выступили с инициативой законодательно закрепить минимальную отделку в критериях стандартного жилья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вторичный рынок жилья в столичном регионе имеет потенциал к снижению стоимости объектов. По прогнозам экспертов, в среднем цена на «вторичку» в массовом порядке станет дешевле, чем цена на «первичку».