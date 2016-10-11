Брянск, 11 октября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Сенатора от Брянской областной думы Екатерина Лахова направила в Верховный суд РФ обращение, в котором просит разъяснить некоторые аспекты отмены «золотых парашютов» для брянских депутатов и госслужащих. Как сообщает портал «Брянская улица», постановление суда, по мнению сенатора, нарушает принцип социальной справедливости.

skeeze Парашютисты

«В настоящее время в Брянской области сложилась ситуация, когда нарушен принцип социальной справедливости, когда пенсионеры, бывшие муниципальные и государственные гражданские служащие, лица, замещавшие муниципальные должности, получают пенсию за выслугу лет, а пенсионеры, имеющие стаж более 15 лет гражданской службы, но ушедшие на пенсию с государственной должности, лишены права на получение такой пенсии», — говорится в обращении сенатора.

Екатерина Лахова просит суд разъяснить, является ли тот факт, что регион признан дотационным, а бюджет — дефицитным, единственным поводом для отмены выплат. Кроме того, сенатора интересует, лишаются ли выплат люди, которые вышли на пенсию до 2 декабря 2016 года.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2015 года ВС РФ признал недействительным региональный закон «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должность Брянской области». В законе предусмотрена добавка к государственной пенсии людям, которые замещали госдолжности. Как говорится в сообщении прокуратуры, размер компенсации составлял 80−130 тысяч рублей. Право на такую добавку имели губернатор, его заместители, руководители органов исполнительной и законодательной власти Брянской области. По мнению суда, такие выплаты в условия дефицита бюджета — непомерная роскошь.