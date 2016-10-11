Курск, 11 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Начальником отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Курской области назначен полковник полиции Олег Набока. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 11 октября.

Росгвардия (сс) By-itself

Приказ о назначении руководителей территориальных органов Росгвардии подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

Прибывший в Курск заместитель командующего войсками национальной гвардии Центрального регионального командования по вооружению, генерал-майор Сергей Легус 11 октября представил главе региона начальника Росгвардии по Курской области, полковника полиции Олега Набоку. В состоявшемся разговоре также принял участие начальник УМВД России по Курской области Геннадий Кулик.

Стороны обсудили совместные задачи и организационные вопросы, касающиеся деятельности новой структуры. Она должна заработать с 1 ноября в составе регионального Управления МВД. А уже с 1 января 2017 года нацгвардия будет работать полностью как самостоятельное подразделение силовых ведомств.

По данным обладминистрации, Набока в органах внутренних дел с 1999 года. С января 2016 года он был командиром ОМОН УМВД России по Курской области, с апреля 2016 года — заместителем начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Курской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации создана в этом году в соответствии с указом президента России Владимира Путина. В сентябре была утверждена структура ведомства. Росгвардия создана для борьбы с терроризмом и организованными преступными группировками.

Территориальные органы входят в состав округов войск национальной гвардии РФ и предназначены для руководства и обеспечения служебно-боевой деятельности подразделений ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, вошедших в состав Росгвардии, в субъектах Российской Федерации.