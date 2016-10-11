Москва, 11 октября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Бюджет Москвы на 2017−2019 годы направлен на выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании правительства. Градоначальник также отметил, что более половины расходов бюджета Москвы в предстающие три года будет направлены именно на эти нужды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Ключевым приоритетом бюджета является гарантированное выполнение всех социальных обязательств перед москвичами. Повышение качества образования, здравоохранения и других социально значимых сфер. Социальные расходы составляют более половины всей расходной части бюджета», — подчеркнул мэр Москвы.

На социальную сферу планируется направить примерно 54% расходов, что соответствует всем принятым социальным обязательствам перед гражданами. В городской казне предусмотрены денежные средства на социальные выплаты в размере 560 млрд рублей (в 2017—2019 годах) и 545 млрд рублей (в 2017—2019 годах) для оказания социальной поддержки в натуральной форме.

По данным Департамента финансов, доходы бюджета в 2017 году составят 1 трлн 758,6 млрд рублей, в 2018 году — 1 трлн 845,4 млрд рублей, в 2019 году — 1 трлн 939,9 млрд рублей. При этом расходы бюджета составят: в 2017 году — 1 трлн 976,5 млрд рублей, в 2018 году — 1 трлн 934 млрд рублей, в 2019 году — 1 триллион 949,6 млрд рублей.

Показатели дефицита бюджета Москвы остаются на безопасном уровне и будут постепенно сокращаться в течение ближайших трех лет. Дефицит бюджета в 2017 году составит 12,4% или 217,9 млрд рублей, в 2018 году — 4,8%в или 88,6 млрд рублей, в 2019 году — 0,5% или 9,7 млрд рублей.

По словам Сергея Собянина, бюджет, как и ранее, остается программным, причем уровень расходов на реализацию городских программ является уникальным и составляет около 90% всех расходов.

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