Собянин: Бюджет выполнит все социальные обязательства перед москвичами
Москва, 11 октября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Бюджет Москвы на 2017−2019 годы направлен на выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании правительства. Градоначальник также отметил, что более половины расходов бюджета Москвы в предстающие три года будет направлены именно на эти нужды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Ключевым приоритетом бюджета является гарантированное выполнение всех социальных обязательств перед москвичами. Повышение качества образования, здравоохранения и других социально значимых сфер. Социальные расходы составляют более половины всей расходной части бюджета», — подчеркнул мэр Москвы.
На социальную сферу планируется направить примерно 54% расходов, что соответствует всем принятым социальным обязательствам перед гражданами. В городской казне предусмотрены денежные средства на социальные выплаты в размере 560 млрд рублей (в 2017—2019 годах) и 545 млрд рублей (в 2017—2019 годах) для оказания социальной поддержки в натуральной форме.
По данным Департамента финансов, доходы бюджета в 2017 году составят 1 трлн 758,6 млрд рублей, в 2018 году — 1 трлн 845,4 млрд рублей, в 2019 году — 1 трлн 939,9 млрд рублей. При этом расходы бюджета составят: в 2017 году — 1 трлн 976,5 млрд рублей, в 2018 году — 1 трлн 934 млрд рублей, в 2019 году — 1 триллион 949,6 млрд рублей.
Показатели дефицита бюджета Москвы остаются на безопасном уровне и будут постепенно сокращаться в течение ближайших трех лет. Дефицит бюджета в 2017 году составит 12,4% или 217,9 млрд рублей, в 2018 году — 4,8%в или 88,6 млрд рублей, в 2019 году — 0,5% или 9,7 млрд рублей.
По словам Сергея Собянина, бюджет, как и ранее, остается программным, причем уровень расходов на реализацию городских программ является уникальным и составляет около 90% всех расходов.
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